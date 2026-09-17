Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/8710 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8710 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, DEVETEPE Mevkii, 1234 Ada, 3 Parsel, BODRUM KAT 1 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm SATIŞA KONU TAŞINMAZ;İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, Devetepe Mevkii, 1234 ada 3 parsel üzerinde kayıtlı, ana taşınmaz niteliği "5 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası" olan ana gayrimenkul bünyesinde yer alan, 20/380 arsa paylı, Bodrum Kat 1 bağımsız bölüm numaralı "Daire" nitelikli bağımsız bölümün tamamının A.? K.? adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Tapu kayıtları üzerinde yapılan incelemede; taşınmaz kaydı üzerinde 11 adet şerh, 3 adet beyan ve 1 adet ipotek bulunduğu, ayrıca Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesinin 2026/116 Esas sayılı dosyası kapsamında İİK'nın 150/c maddesi

uyarınca ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçildiğine ilişkin şerhin kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemeler ile dosya kapsamında bulunan kadastro paftası ve TAKBİS kayıtlarının birlikte değerlendirilmesinde; kıymet takdirine konu taşınmazın İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1234 ada 3 parsel üzerinde yer aldığı, parsel sınırları ile mevcut kullanım durumunun uyumlu olduğu ve taşınmazın kadastro paftasındaki konumuna uygun olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmaz; tapunun İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, Devetepe Mevkii, 1234 ada 3 parselde kayıtlı, Bodrum Kat (1) bağımsız bölüm numaralı ?Daire? nitelikli taşınmazı olup, Yeşilkent Mahallesi, 1911 Sokak, No:6, Bodrum Kat, Daire:1, Esenyurt / İstanbul adresinde yer almaktadır. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul, 388,07 m² yüzölçümüne sahip 1234 ada 3 parsel üzerinde, bitişik nizam yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında ve III-B yapı sınıfında inşa edilmiştir. Yapı; 1 bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. Onaylı mimari projesine göre yapıda tamamı mesken nitelikli 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi 1911 Sokak cephesinden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Yapının genel dış görünümü ve ortak alanları itibarıyla bakım durumunun normal seviyede olduğu, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlandığı görülmüştür.Ana gayrimenkule ait 27.04.2011 tarih ve 2011/9660 sayılı Yapı Ruhsatı ile 14.02.2018 tarih ve 2017/26547 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunduğu tespit edilmiştir. Yapı kullanma izin belgesine göre yapı bünyesinde toplam 14 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm, 972,75 m² mesken alanı ve 168,25 m² ortak alan bulunmakta olup, yapının toplam inşaat alanı 1.141,00 m²dir.Taşınmazın iç mekân özellikleri ve alanları, Esenyurt Belediyesinden temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari proje incelenmek suretiyle belirlenmiştir. Onaylı mimari projeye göre kıymet takdirine konu Bodrum Kat 1 numaralı bağımsız bölüm, bina girişine göre arka cephede konumlu, 2+1 plan tipinde olup; salon, mutfak, iki oda, hol ve banyo/WC mahallerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümün net kullanım alanı 49,50 m², brüt kullanım alanı 57,00 m²?dir. Bağımsız bölüm içerisine girilemediğinden iç mekânın malzeme, bakım, kullanım durumu ile onaylı mimari projeye fiilen uygunluğu hususunda yerinde tespit yapılamamıştır. Yapı ruhsatının 01.01.2013 tarihinden önce düzenlenmiş olması ve bağımsız bölümün net kullanım alanının 150 m²?nin altında bulunması nedeniyle taşınmazın KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Adresi : Yeşilkent Mahallesi, 1911 Sokak,No:6, Bodrum Kat, Daire:1, Esenyurt / İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 388,07 m2

Arsa Payı : 20/380

İmar Durumu: Dosya kapsamında bulunan belediye kayıtları ile Esenyurt Belediyesi e-İmar sistemi üzerinden temin edilen imar bilgilerinin incelenmesinde; dava konusu taşınmazın bulunduğu İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 1234 ada 3 parselin, 12.07.2013 tasdik tarihli ve 1523 karar numaralı 1/1.000 ölçekli TEM Güneyi 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında "Konut Alanı" kullanımında kaldığı, yapılaşma koşullarının bitişik nizam, 4 kat, TAKS: 0,50, KAKS (Emsal): 1,50, ön bahçe mesafesinin 3,00 m, yan bahçe mesafesinin ise 4,00 m olarak belirlendiği görülmüştür.

Kıymeti : 1.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek ve haciz şerhleri bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:54

11/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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