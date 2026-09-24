Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/7911 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7911 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapunun İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1880 ada 18 parselde kayıtlı, 1. Normal Kat (9) bağımsız bölüm numaralı "Mesken" nitelikli taşınmazı olduğu, Yapı; 1 bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır.Bu nedenle iç mekâna ilişkin değerlendirmeler, dosya kapsamındaki belgeler ile Esenyurt Belediyesinden temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari proje üzerinden yapılmıştır. Onaylı mimari projeye göre kıymet takdirine konu 1. Normal Kat 9 numaralı bağımsız bölüm, bina girişine göre ... cephede konumlu olup; 3+1 plan tipinde salon, mutfak, üç oda, antre, hol, banyo, ebeveyn banyosu ve balkon mahallerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümün 83,10 m² net kullanım alanı, 95,00 m² brüt kapalı kullanım alanı ve 6,85 m² balkon alanı bulunmaktadır. Bağımsız bölüm içerisine girilemediğinden iç mekânın malzeme kalitesi, bakım durumu, kullanım şekli ve onaylı mimari projeye fiilî uygunluğu hususlarında yerinde tespit yapılamamıştır. Taşınmazın yakın çevresinde konut ve ticari kullanımlar yoğunlukta olup, eğitim, sağlık, ibadet ve günlük ihtiyaçların karşılanabileceği sosyal donatı alanları bulunmaktadır. Taşınmaz; ana ulaşım akslarına ve toplu taşıma güzergâhlarına yakın konumda yer almakta olup, belediye ve altyapı hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır.

Adresi : Fatih Mah. Ünverdi Cad.No:40 K:1 D:9 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 387,47 m2

Arsa Payı : 5/100

İmar Durumu : İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1880 ada 18 parselin, 12.07.2013 tasdik tarihli ve 1523 karar numaralı 1/1000 ölçekli TEM Güneyi 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen "Kentsel Çalışma Alanı", kısmen "Konut Alanı" kullanımında kaldığı görülmüştür.

Kıymeti : 2.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 13:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:52

23/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02555875