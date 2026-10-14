T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

GAZİOSMANPAŞA

3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN





ESAS NO : 2023/1190 Esas

KARAR NO : 2025/614

DAVACI : MUSTAFA YAŞAR

DAVALI : MELİHA YAŞAR

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması)



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce verilen gerekçeli kararın Almanya'da bulunan adresinize tebliği amacıyla yapılan işlemler sonuçsuz kalmış, Köln Başkonsolosluğu'nun 18/03/2026, 17/06/2026 ve 28/09/2026 tarihli yazılarıyla tebligatın gerçekleştirilemediği bildirilmiş olduğundan gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Mahkememizin 21/10/2025 tarihli, 2023/1190 Esas ve 2025/614 Karar sayılı ilamı ile; davacı Mustafa Yaşar tarafından TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca açılan boşanma davasının KABULÜ ile tarafların BOŞANMALARINA, 345,55 TL bakiye karar ve ilam harcının davalıdan tahsiline, davacı tarafından yatırılan 539,70 TL harç ile yapılan 260,00 TL yargılama giderinin ve 30.000,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, artan gider avansının karar kesinleştikten sonra iadesine karar verilmiştir.

İşbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra gerekçeli kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile gerekli harç ve giderleri yatırmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceğiniz, süresinde istinaf yoluna başvurulmaması hâlinde kararın kesinleşeceği hususları gerekçeli kararın tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.



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