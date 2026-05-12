T.C. İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

İSTANBUL

10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN



İLAN

DOSYA NO: 2024/394 Esas

KARAR NO: 2026/114

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30.04.2026 tarihli ilamı ile;

Sanık Ahmet HACIMATOV'un "Dolandırıcılık"suçundan TCK'nun 157/1 maddesi gereğince 2 YIL 13 AY 15 GÜN HAPİS VE 31.240,00-TL ADLİ PARA CEZASI ile İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezaları,

Sanık Deniz BİLGİÇ'in "Dolandırıcılık"suçundan TCK'nun 157/1 maddesi gereğince 2 YIL 13 AY 15 GÜN HAPİS VE 31.240,00-TL ADLİ PARA CEZASI ile İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezaları ile istinaf dilekçesi,

Sanık İbrahim ÖZDEMİR'in "Dolandırıcılık"suçundan TCK'nun 157/1 maddesi gereğince 2 YIL 13 AY 15 GÜN HAPİS VE 31.240,00-TL ADLİ PARA CEZASI ile İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezaları,

Müşteki;

Frideda ve Sophie kızı 1947 Almanya doğumlu müşteki Eva EİCKHOOF'un tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve sanıkların istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin altındabir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mağdurların yokluklarında karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak veya en yakın yer Ağır Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.



11.05.2026

