T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN





ESAS NO: 2024/702 Esas

KARAR NO: 2026/239 Karar

Davacı İNAN KÜÇÜK ile davalı LORAİNE PAULETTE KÜÇÜK arasında mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememiz 2024/702 Esas 2026/239 Karar sayılı dosyasında; Davanın REDDİNE, Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Davalı tarafça yapılmış yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, Dava kesinleştikten sonra kullanılmayan masrafın davacı yana iadesine, Bakiye 304,40TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına, Dair; davacı vekilinin yüzünde, davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da başka yer mahkemesine müracaat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere verilecek bir dilekçe ile İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatılmış olup, adresi tespit edilemeyen davalı TC.27658458342 LORAİNE PAULETTE KÜÇÜK'e karar tebliği yerine geçmek üzere ilan yolu ile tebliğ olunur. 08/07/2026

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