T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2025/434 Esas

KARAR NO : 2025/1653 Karar

Yoklama Kaçağı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında Eren ve Sedef oğlu, 21/06/2004 Beyoğlu doğumlu, sanık BATUHAN CANTÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dosyanın incelenmesinde tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) onbeş gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan olunur. 14/04/2026



