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T.C. İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

02.09.2026 00:00
T.C. İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/28 Esas

DAVALI: MERVE YIKAR Yeni Mahalle, 549. Sok. No: 12-14/8 Güvercin Apt. Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL


Davalının bilinen adreslerine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve yapılan araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tevzi formu ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Boşanma davası açılmış olup; HMK 122. Maddesi gereği tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini HMK 127. ve 129. Maddelerine uygun olarak iki suret halinde ibraz etmesi HMK 121-129. Maddeleri gereği delil olarak gösterdiği belgeleri cevap dilekçesine eklemesi, başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermesi, getirtilmesi gereken delilleri için takdiren 2.500-TL delil avansını yatırması dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02539479
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