İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/38 Esas



Davacı Hacı Mehmet Şengül tarafından, Davalılar İsmail Hakkı Selamet, Letafet Selamet, Selda Tekavcu, Yunus Turan, Hıdır Bayar, Enter Yapı İnşaat Turizm Hayvancılık Sanayii Ve Ticaret Limited Şirketi, Tuncay Dede, Orçun Yatırım İnşaat Limited Şirketi aleyhine açılan davalı Enter Yapı İnşaat Turizm Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. üzerine kayıtlı İstanbul İli, Ümraniye İlçesi İnkılap Mah. 2502 Ada, 9 Parselde kayıtlı daire niteliğindeki B Blok 4. Kat 20 bağımsız bölüm numaralı tapu kaydının iptali ile her türlü hacizlerden ari bir şekilde davacı müvekkil lehine tescili davasında; davalılardan Tuncay Dede'ye dosyada mevcut adresleri itibari ile yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından mahkememize sunulan 18/01/2024 tarihli dava dilekçesi ilebirleşen dosya yönünden 11/04/2024tarihlidava dilekçesi ile duruşma gününün ilanen tebliği ile;



Duruşma günü olan 14/04/2026 günü saat 12:03'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HUMK.nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devamolunacağı,HMK.nın 139.maddesi gereğince duruşmaya gelmemeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, karşı tarafın ise duruşmaya gelerek yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, gazetede ilanedilen tarihten sonrası 2 haftakesin süre içerisinde henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeyesunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız,verilen sürede bu hususları yerine getirmemeniz halinde odelile dayanmaktan vazgeçilmişsayılmasına karar verileceği hususu, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zaptı,duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02415447