İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2024/499 EsasDavacı , EMİNE AYLA ÇOVAÇ ileDavalılar , AYŞE ŞENDA AKYILDIZ, ÖMER NAŞİT GÖRENER, PERVİN TALU, SEMRA GÖREY, YUSUF AKTUĞ GÖRENER v.d. Arasında görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;İlgili, adına çıkarılan tüm tebligatların iade edilmesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü:olup, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan, mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.