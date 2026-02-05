T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2023/783





Davacı HAYDAR ÖNCEL tarafından Davalı SAHAR BIOUI aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı SAHAR BIOUI dosyada bulunan “Esenler Mah. Minare Sok. No:1/3 Pendik/İSTANBUL" adresine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve araştırma sonucu adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİGAT YAPILMASINA karar verilmiştir.

Davacı HAYDAR ÖNCEL tarafından tarafınıza Boşanma davası açılmakla; evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, 1.000.000TL MADDİ VE 500.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunması gerektiği ilanen tebliğ olunur. 02/02/2026

#ilangovtr Basın no ILN02394894