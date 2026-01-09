T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2021/141 Esas

KARAR NO: 2023/238

KARAR TARİHİ: 24/05/2023

SUÇ: Dolandırıcılık

MÜŞTEKİNİN KİMLİĞİ: TAMARA ALTYNOVA; Anvar ve Züleyha kızı 28/10/1994 doğumlu.

KARAR ÖZETİ:

1) Sanık İbrahim Doğan'ın "Dolandırıcılık " suçundan 5 yıl Hapis ve 60.000.TL Adli Para cezasına hükmedilmiştir.

2) Sanık Adem Ayaş'ın " Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl Hapis ve 60.000.TL Adli Para cezasına hükmedilmiştir.

Adı geçen Müşteki TAMARA ALTYNOVA' ya mahkeme kararıtüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyletebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Müştekinin kararı tebliğ tarihinde başlayarak 2 haftalık yasal süre içerisinde CMK 272. Ve 273. Maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istif yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 08.01.2026

