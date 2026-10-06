T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN
1- Sanık BURAK AY hakkında Basit Tehdit suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına, Hakaret ve Israrlı Takip suçlarından ise HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş ise de;
''İBRAHİM ve SERPİL'den olma 15/01/1979 KEŞAN doğumlu BURAK AY'' adına tüm aramalara rağmen karar tebliği yapılamamıştır.
2- 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği gazetelerin birinde ve aynı zamanda internet haber sitesi ve ayrıca basın ilan kurumu portalında İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,
3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,
Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçeveya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak sureti ile mahkememiz kararına İTİRAZ Edebileceği İLAN OLUNUR.