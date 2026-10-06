T.C.

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN



DOSYA NO: 2025/129 Esas

KARAR NO: 2025/809



Basit Tehdit, Israrlı Takip, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan mahkememizce verilen 15/10/2025 tarih 2025/129 esas 2025/809 Karar Sayılı Gerekçeli Kararı ile;

DOSYA NO: 2025/129 EsasKARAR NO: 2025/809Basit Tehdit, Israrlı Takip, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan mahkememizce verilen 15/10/2025 tarih 2025/129 esas 2025/809 Karar Sayılı Gerekçeli Kararı ile;



1- Sanık BURAK AY hakkında Basit Tehdit suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına, Hakaret ve Israrlı Takip suçlarından ise HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş ise de;

''İBRAHİM ve SERPİL'den olma 15/01/1979 KEŞAN doğumlu BURAK AY'' adına tüm aramalara rağmen karar tebliği yapılamamıştır.

2- 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği gazetelerin birinde ve aynı zamanda internet haber sitesi ve ayrıca basın ilan kurumu portalında İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,



3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçeveya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak sureti ile mahkememiz kararına İTİRAZ Edebileceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02564017