T.C.
İSTANBUL İLİ
BEŞİKTAŞ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 24 (yirmidört) ay süre ile ihaleye verilecektir.
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
|SÜRESİ
|MEVKİİ
|İHALE GÜNÜ VE SAATİ
|İŞİN TÜRÜ
|5.298.720,00 _TL
|158.961,6- TL
|24 AY
|Beşiktaş İlçesi, Nisbetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, Başlık Sokak No:1, Belediye Hizmet Binası, 5. Kat Levent Toplantı Odası
|10.06.2026 ÇARŞAMBA
SAAT: 11:00
|Beşiktaş Belediyesi İlçe Sınırları Dahilinde Depozito Yönetim Sistemi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Kayağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Depolanması ve Geri Dönüşüme Yönlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi
- Bu işe ait şartname Beşiktaş Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden 750_TL karşılığında alınacaktır.
- İhaleye; gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.
- Gerçek kişiler için: Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotokopisi ve kanuni ikametgah belgesi; tüzel kişiler için: Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan alınmış güncel sicil kayıt belgesi,
- Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi, ortaklık yapısını gösteren belgeler ve noter tasdikli imza sirküleri,
- Ortak girişim halinde; ortak girişim beyannamesi ve her bir ortağın ayrı ayrı sunduğu belgeler,
- Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu aslı,
- SGK'ya, Vergi Dairesi'ne ve Beşiktaş Belediyesi'ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış belgeler (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
- İ.Vekaletname var ise noter tasdikli vekaletname,
- Çevre Ajansı tarafından İstanbul ili bazında yetkilendirmiş operatör olduğuna dair belge,
- Ajans'ın Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıtlı olduğuna dair belge
- Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan
- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ve "Okudum, anladım" ibaresiyle imzalanmış şartname nüshası.
- Eksik belge veya teminat ile ihaleye katılım mümkün değildir. Eksik belge nedeniyle iade edilen zarflar açılmaz. İstekliler; teklif zarfını, geçici teminatı, imza sirküleri veya vekaletnameyi ve yukarıda sayılan belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığı'na teslim eder.
