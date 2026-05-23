  1. ANASAYFA
  2. RESMİ İLANLAR

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

24.05.2026 00:00
T.C.
İSTANBUL İLİ
BEŞİKTAŞ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 24 (yirmidört) ay süre ile ihaleye verilecektir.
MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT SÜRESİ MEVKİİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ İŞİN TÜRÜ
5.298.720,00 _TL 158.961,6- TL 24 AY Beşiktaş İlçesi, Nisbetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, Başlık Sokak No:1, Belediye Hizmet Binası, 5. Kat Levent Toplantı Odası 10.06.2026 ÇARŞAMBA
SAAT: 11:00		 Beşiktaş Belediyesi İlçe Sınırları Dahilinde Depozito Yönetim Sistemi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Kayağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Depolanması ve Geri Dönüşüme Yönlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi
  1. Bu işe ait şartname Beşiktaş Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden 750_TL karşılığında alınacaktır.
  2. İhaleye; gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.
  3. Gerçek kişiler için: Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotokopisi ve kanuni ikametgah belgesi; tüzel kişiler için: Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan alınmış güncel sicil kayıt belgesi,
  4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi, ortaklık yapısını gösteren belgeler ve noter tasdikli imza sirküleri,
  5. Ortak girişim halinde; ortak girişim beyannamesi ve her bir ortağın ayrı ayrı sunduğu belgeler,
  6. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu aslı,
  7. SGK'ya, Vergi Dairesi'ne ve Beşiktaş Belediyesi'ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış belgeler (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
  8. İ.Vekaletname var ise noter tasdikli vekaletname,
  9. Çevre Ajansı tarafından İstanbul ili bazında yetkilendirmiş operatör olduğuna dair belge,
  10. Ajans'ın Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıtlı olduğuna dair belge
  11. Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan
  12. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ve "Okudum, anladım" ibaresiyle imzalanmış şartname nüshası.
  13. Eksik belge veya teminat ile ihaleye katılım mümkün değildir. Eksik belge nedeniyle iade edilen zarflar açılmaz. İstekliler; teklif zarfını, geçici teminatı, imza sirküleri veya vekaletnameyi ve yukarıda sayılan belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığı'na teslim eder.
#ilangovtr Basın no ILN02475284
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.