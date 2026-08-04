T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/929 ESAS

Davalı : Bilal BABAYİĞİT - Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Sokak No:6 D:1 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE

Davacı Sibel BABAYİĞİT tarafından aleyhinize Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası açılmış olmakla;

Mahkememizce adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği için davetiye çıkarılmış,tebligat bila tebliğ iade edilmiş, adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 127. maddesi uyarınca ilanen tebliğden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz aksi takdirde HMK 128 ve devamı maddeleri uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızı bildirmezseniz, bundan vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca duruşma gününe kadar teati aşamasının tamamlanması halinde tamamlandığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz mahkemeye sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla açıklama yapmanız verilen süre içerisinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,

Durusma Günü: Bu sebeple ilk duruşmanın 28/09/2026 günü saat 15:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02524081