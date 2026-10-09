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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/993 Esas

DAVALILAR : 1- BETÜL NASIR

2- MAHMUT ŞİBLİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 10/12/2026 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği (HMK 147/1-2 md.). Yenileme dilekçesi ve yenileme tensip tutanağı günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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