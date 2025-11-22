T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

960.000,00

1

Taşıt

34BKN534 Plakalı , 2018 Model , NISSAN Marka , J11 Tipli , R9ME414C438922 Motor No'lu , SJNFDNJ11U23

ARAÇ ÖZELLİKLERİ VE DURUMU

Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olması sebebi ile kapıları ve motor kaputu açılarak gözle inceleme yapılmış motor ve şanzıman aksamının yerinde olduğu, aracın çalışır durumda ve yürür durumda olduğu tespit edilmiştir.

ARAÇ DIŞ ÖZELLİKLERİ

Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, ön camın sağlam olduğu, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü.

ARAÇ İÇİ ÖZELLİKLER:

Genel olarak sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, arka koltukların iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırıldığında beyninde ve sensörlerinde sorun olmadığı tespit edilmiştir.

ARAÇ KUSUR VE EKSİKLERİ:

Araç üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan ve hareket ettirilmeden önce motor yağı, motor sıvısı, hidrolik sıvısı, motor mekaniği, yürüyen mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.