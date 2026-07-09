Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/11342 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11342 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Resneliçiftliği Mevkii, 196 Ada, 9 parselde kayıtlı, ARSA niteliğindeki, 13.241,80 m² alanlı Anataşınmazın 25/6621 hissesidir. Dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre;Taşınmaz, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, 1127. Sokak, Şeref Bereketoğlu Sitesi, A Blok, No:11A, B Blok, No:11B adresinde, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan İstiklal Caddesine yakın konumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede altyapı hizmetleri tamamlanmış olup bölgede, altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Bölge, konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Yakın çevresinde, 3-4 katlı konut amaçlı kullanılan binalar, boş arsalar bulunmaktadır. İBB Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, taşınmaza yakın konumdaki sosyal yapıdır. Ulaşım, taşınmaza yakın mesafede ki İstiklal Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Olimpiyat Metro Durağı, taşınmaza yaklaşık 2 km. mesafededir.Mevkii, 196 Ada, 9 parselde kayıtlı, ARSA niteliğindeki, 13.241,80 m² alanlı hisseli anataşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, orta kaliteli malzeme ve işçilikle blok nizamlı inşa edilmiş A ve B Blok binalardır. Blok binalar, Şeref Bereketoğlu Sitesi olarak isimlendirilmiştir. Binaların mimari projeleri ve/veya Yapı Ruhsatları bulunmamaktadır. Binalarda, kat irtifakı kurulmamış olup hisselidir. Yerinde yapılan tespite göre binaların her biri, bodrum, zemin, 10 normal katlı, A Blok yaklaşık, brüt;5.676 m² alanlı, B Blok, yaklaşık, brüt;5.928 m² alanlıdır. Binaların bodrum katlarında, 2 adet, mesken ile binalara ait ortak alanlar, zemin ve normal katların her birinde 4'er adet mesken bulunmaktadır. Blok binaların bulunduğu Site içinde, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, yürüme yolları ile açık otopark alanı bulunmaktadır. Binalar, + 30 yaşındadır. Binaların giriş kapıları, camlı demir profillidir. Binanın dış cepheleri, boyalıdır. Bina girişleri, binaların zemin kat kotundan verilmiştir. Bina içinde, kat sahanlıklarının zeminleri ile merdivenleri, mermer kaplamalıdır. Merdiven küpeştesi ve korkulukları, demir profillidir. Binaların her birinde asansör bulunmaktadır. Binalarda, doğalgaz bağlantısı mevcuttur. İHALEYE PEY SÜRECELERİN DİKKATİNE TAŞINMAZIN 25/6621 HİSSESİ SATIŞA KONUDUR.

Adresi: Güvercintepe Mahallesi, 1127. Sokak, Şeref Bereketoğlu Sitesi, A Blok, No:11A, B Blok, No:11B Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü: 13.241,80 m2

İmar Durumu: Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.07.2025 tarihli yazısında, İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe mahallesi, 196 ada 9 parsel bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli “30.10.2023 t.t.'li İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Doğu Resneli Çiftliği Mevkii, Gecekondu Önleme Bölgesinin Bir Kısmına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı” kapsamında (K2): Gelişme Konut Alanında, E:0.75, Yençok:5 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haiz olup, kısmen Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı içerisinde, Enerji Nakil Hattı güzergâhından etkilenmektedir. 30.10.2023 t.t.'li Uygulama İmar Planı plan notları madde 19'da: “Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağında bulunan alanlarda uygulama aşamasında TEİAŞ 1. Bölge Müdürlüğü görüşü alınarak, bu doğrultuda uygulama yapılacaktır.” şeklinde belirtilmektedir. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları'nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 07.04.2020 tarih ve 105645 sayılı Olur'ları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” nda kalmaktadır. Denilmektedir

Kıymeti: 1.542.241,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Teaş Türkiye Elektirik Üretim AŞ lehine 4779 metrekarelik kısım üzerinde daimi irtifak hakkı şerhi, BM. 785,99 Metrekarelik kısmında Teaş Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı ( S.S. Halkalı Bahçekent Konut Yapı Koop.Hissesi üzerine, 775 Sayılı Kanuna göre Gecekondu Önleme Bölgesi içerisinde kalmaktadır.şerhleri ile birlikte muhtelif haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 10:03

07/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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