Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2026/2759 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2759 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ******HİSSELİ TAŞINMAZ********

Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, - Ada, 4453 Parsel, 4. Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm

1. TAPU KAYDI:

Küçükçekmece İcra Müdürlüğü’nün 11.02.2026 tarihli tapu kaydına göre, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 4453 Parselde kayıtlı, YEDİ KAT BİR DÜKKÂN ONİKİ DAİREDEN İBARET KARGİR APARTMAN nitelikli, 330,00 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, 4. Kat, 50/580 arsa paylı, 11 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümün 1/36 hissesi; S******* T**** T***** adına kayıtlıdır.

2. İMAR DURUMU:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mahallesi, 4453 parsel sayılı yer, 15.12.2006, 26.02.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz, Ayrık Nizam 6 kat (A-6), Konut ve Ticaret Alanında, cüzi bir kısmı da yolda kalmaktadır. Denilmektedir.

3. PLAN ÖRNEĞİ(ÇAP):

İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün Plan Örneği (Çap) belgesine göre yerine uygundur.

4. TAŞINMAZIN KONUMU:

Taşınmaz, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mahallesi, Mutlu Sokak, Fatih Apartmanı, No:5, D:11 adresindedir. Konu taşınmaz, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Alpaslan Caddesi üzerinde, merkezi konumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölge, konut ve ticaret fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Bölgenin altyapısı tamamlanmış, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir.

5. TAŞINMAZ İNCELEMESİ:

Anagayrımenkul; tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 4453 Parselde kayıtlı, YEDİ KAT BİR DÜKKÂN ONİKİ DAİREDEN İBARET KARGİR APARTMAN nitelikli, 330,00 m² alanlı, kat mülkiyetli anataşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, ayrık nizamlı, orta kaliteli malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olan köşe konumlu binadır. Bina, Mutlu Sokak ile Alpaslan Caddesine cepheli, Mutlu Sokaktan girişlidir. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde binaya ait işlem dosyasında bulunan, üzerinde tarih ve no’su bulunmayan kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre bina, bodrum, zemin, 5 normal katlıdır. Binanın bodrum katında, 1 adet b. b. mesken, kapıcı dairesi, kömürlükler, sığınak, zemin katında, 1 adet b. b. dükkân, 1 adet b. b. mesken, normal katların her birinde, 2’şer adet b. b. mesken olmak üzere binada toplamda 13 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina girişi, Mutlu Sokaktan 2 basamakla ulaşılan binanın zemin katından verilmiştir. Belediye işlem dosyasında binaya ait, 13.06.1974 tarih 134/18 Cilt/Sahife No’lu Yapı Ruhsatı, 10.11.1977 tarih 108/19 Cilt/Sahife No’lu Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır. Bina, ilk ruhsat alımı itibariyle yaklaşık 52 yaşındadır. Bina dış cephesi, boyalıdır. Binada, asansör bulunmamaktadır. Bina dış kapısı, çelik profillidir. Bina içinde, bina girişi, kat sahanlıkları ile merdivenler, karo mozaik kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir. 11 no’lu bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari projesinde, binanın 4. Katında, Net:80 m² (Brüt:88m²) alanda, 3 oda, salon, mutfak, antre, koridor, banyo, wc, 2 balkon hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz, 3+1 nitelikli olup mesken olarak kullanılmaktadır. Kapı no’su;11’dir. Konu taşınmaz, bina girişinin bulunduğu Mutlu Sokağına bakan binanın ön cephesinden, güneye, Alpaslan Caddesine bakan binanın sağ yan cephesinden, doğuya olmak üzere çift cephelidir. Dış kapısı, çelik, pencereleri, pvc profillidir. Isıtma sistemi, kombili doğalgazlı sistemlidir. Konu taşınmaz, kapalı olduğundan, dışardan ve kat irtifakına esas onaylı mimari projesinden incelenmiştir. Taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi : Cennet Mah. Mutlu Sok. Fatih Apartmanı No: 5 D:11 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 80 m2

Arsa Payı: 50/580

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 111.111,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:59

29/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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