Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/8087 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8087 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, Kartaltepe Mevkii, 1271 Ada, 1 Parsel, 6T6A/Zemin/-/4 Nolu Bağımsız Bölüm 1/2 hisse

TAŞINMAZIN 1/2 HİSSESİ SATILIKTIR.

Ana Taşınmaz (Bina) Özellikleri

Dört cephesi açık olan 6T6A Blok; Bodrum kat + zemin kat + 4 normal katı olmak üzere toplam 6 katlı, blok nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen bina 20 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Blok ana giriş kapısı demir kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, demir korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi mantolama kaplamalı, asansörlü, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur.

Bağımsız Bölüm (Zemin KatBB No:4) Özellikleri

Yerinde yapılan incelemede meskenin; bina ana girişi zemin katta solda olup daire solda ön ve yan cepheli, odalar ve salon laminant parke kaplamalı, antre, hol, mutfak, balkon, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalıdır. Banyosunda sıhhi tesisat armatürleri, klozet, duşakabin ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâh, üçlü ankastre setli ve mutfak dolaplıdır. Dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler PVC ve ısıcamlıdır. Mimari projesine göre; meskenin asansör solunda olup girişte antre, hol, mutfak+balkon, salon, üç odalı ve ortak banyo ve wc mahalleri olup (3+1) yaklaşık toplam net 95,00 m², brüt 115,00 m² alana sahiptir.

Adresi : Başak Mahallesi Dede Korkut Sk. Dış Kapı No:8G İç Kapı No:4 3.2. Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 95 m2

İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08.06.2026 tarih ve E-67507953-622.02-306985 sayılı yazısına göre; 1271 ada 1 parsel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onanan 1/5000 ölçekli "15/09/2023 onay tarihli Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Deprem ve Göçmen Konutları Bölgesi ve Çevresi Nazım İmar Planı", 1/5000 ölçekli "21.10.2024 onay tarihli Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Deprem ve Göçmen Konutları Bölgesi ve Çevresi Nazım İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği" ve 1/5000 ölçekli "15.03.2025 onay tarihli Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Deprem ve Göçmen Konutları Bölgesi ve Çevresi Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesi" planları kapsamında kalmaktadır. Planda çizilen arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları tamamlanıp onaylanıncaya kadar kesin imar durumu bilgisi verilememektedir. Belediye imar arşivinde, parsele (eski 531 ada 1 parsel) ait Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 04.06.2004 tarih ve "3/3" no'lu Yeni Yapı Ruhsatı bulunmaktadır.

Kıymeti : 4.512.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 14:50

10/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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