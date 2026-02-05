T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, GÜMÜŞYAKA Mahalle/Köy, Kuzuçayırı Mevkii, 7488 Ada, 3 Parsel, Kuzuçayırı Mevkii, 7488 ada 3 parsel sayılı 300,09m2 miktarlı "Arsa" vasıflı taşınmazın dosya haczi bulunan 1/3 hissesinin P*** Ş*** adına kayıtlı olduğu kaydında dosya haczi ile takyidat bulunduğu bildirilmiştir. Taşınmaz Gümüşyaka Mahallesi, Aldeniz Sokaktan ayrılan Zile Sokak üzerinde bu sokaktan 15-17 kapı numarası alan binanın yanında bulunmaktadır. Tapu kaydına tamamı 300,09m2 alana sahip parselin Zile Sokak cephesi 15,30metre, bu sokağı ortalama derinliği 20,20metredir.Dikdörtgen geometrik şeklinde olan parselin üzerinde keşif tarihi itibari ile üzerinde herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmamaktadır. Yapılaşmanın yaklaşık %75 civarında olan bölge kısmen Marmara Denizi Manzaralıdır.

Adresi : Gümüşyaka Mah. Zile Sokak Numara 19 Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 300,09 m2

Arsa Payı : 1/3

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 19.02.1998 onay tarihli Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalmakta olup, kısmen de yolda kalmaktadır. Konut Alanı Yapılaşma Koşulu; Ayrık Nizam, TAKS:0.25, KAKS:0.55, 2 kat imar durumu bulunmaktadır

Kıymeti : 1.250.375,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: BORÇLUYA AİT TAŞINMAZIN 1/3 HİSSESİ SATILACAKTIR

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:03