T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

1.320.000,00

1

Taşıt

16AET44 Plakalı , 2020 Model , VOLKSWAGEN Marka, DFS732881 Motor No'lu , WV1ZZZ2KZLX139562 Şasi No'lu, Yakıt Tipi DizelARACIN DURUMU

Bilirkişi olarak seçilmemle, tarafıma tevdi edilmiş olan T.C Silivri İcra dairesinin 2026-129 TLMT dosyası kapsamında, keşif için 06.02.2026 tarihinde Duran Yediemin OtoparkıadresindekiYeni, Erkin Balaban Cd. No:5 Silivri-İstanbul otoparkında bulunan 16 AET 44 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde;

2020 Model Sarı renkli VW CADDY Araç otomatik viteslidir. Kilometre 125.574 km?dir. Ruhsat ve anahtar mevcut değildir. Kapılar açık vaziyettedir. Motor bölmesi gözle kontrol edilmiş olup araç çalıştırılamadığından motor ve şanzıman çalışma durumu test edilememiştir.195/65 R15 91H ebatlı lastikler zayıf durumdadır. Ön tampon, sağ ön çamurluk, sağ alt marşpiyel, sağ sürgülü kapı, sağ arka stop ve arka tampon hasarlıdır. Sağ arka kapıda sürtme ve göçük bulunmaktadır. Bagaj kapağı göçükler vardır, boyalıdır. Sol ön çamurlukta çizikler, sol arka çamurlukta hasar mevcuttur. Araç genelinde sürtme, çizik ve hafif göçükler tespit edilmiştir.

ARACIN GEÇMİŞ HASAR KAYITLARI

Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden açılmış 2 adet hasar dosyasından6.517TL, 101.409 TL olmak üzere toplam107.926 TL hasar kaydı olduğu ve Trafik Poliçesinden açılmış hasar kaydı olmadığı tespit edilmiştir. HER NE KADAR TRAMER SİSTEMDEN KONTROL EDİLDİYSEDE ALICI ŞAHISLARIN SBM'YE MESAJ YOLLAYIP DETAYLI HASAR KAYITLARINI ÖĞRENMELERİ TAVSİYE OLUNUR.