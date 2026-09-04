TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN





Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan Genel Bilgisayar Mekânları Binası zemin katında yer alan toplam 780,90 m² (657,70 m² kapalı + 123,20 m² açık) yüzölçümlü alan, kafeterya olarak işletilmek üzere 3 (üç) yıl süreyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İDARENİN:

a) Adresi: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Şahinkaya Caddesi No:106, 34820 Beykoz / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No: 0216 333 30 00 / 0216 333 30 38

c) Elektronik Posta Adresi (varsa): imid@tau.edu.tr

2- İHALE KONUSU İŞİN:

a) Niteliği: Kafeterya olarak işletilmek üzere kiralama işi

b) Yapılacağı Yer: Türk-Alman Üniversitesi Yerleşkesi, Genel Bilgisayar Mekânları Binası Zemin Katı

c) Miktarı: 1 (bir) adet taşınmaz — toplam 780,90 m² (657,70 m² kapalı + 123,20 m² açık alan)

d) Kira Süresi: 3 (üç) yıl

e) Başlama Tarihi: İşyeri teslim tutanağının imzalandığı tarihte işe başlanır.

3- İHALENİN:

a) Yapılacağı Yer: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu, Şahinkaya Caddesi No:106, Beykoz / İSTANBUL (zarf teslimatı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yapılacaktır)

b) İhale Tarihi: 17 Eylül 2026 Perşembe

c) İhale Saati: 10:00

d) İhale Muhammen Bedeli: Aylık 205.000,00 TL / Yıllık 2.460.000,00 TL / 3 Yıllık Toplam 7.380.000,00 TL (KDV Hariç)

e) İhale Geçici Teminatı (%3): 221.400,00 TL

f) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü

ÖZET İHALE BİLGİLERİ:

Muhammen Aylık Kira Bedeli (KDV Hariç) 205.000,00 TL Muhammen Yıllık Kira Bedeli (KDV Hariç) 2.460.000,00 TL Kira Süresi 3 (Üç) Yıl Muhammen 3 Yıllık Toplam Kira Bedeli (KDV Hariç) 7.380.000,00 TL Geçici Teminat (%3) 221.400,00 TL İhale Tarihi ve Saati 17.09.2026 Perşembe – 10:00 İhale Usulü 2886 Sayılı D.İ.K. 45. Madde – Açık Teklif Usulü

4- İHALE ŞARTNAMESİ VE DOKÜMANI:

İhaleye ait şartname ve ekleri, hafta içi mesai saatleri içerisinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, işin adını belirterek ihale dokümanı bedeli olan 5.000,00 TL'yi Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın ilgili banka hesabına yatırmaları ve doküman bedelinin yatırıldığına dair belgeyi ibraz ederek dokümanı satın almaları zorunludur.

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına sunmaları gerekmektedir:

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, varsa telefon ve elektronik posta adresi,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (gerçek kişi ise ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğuna dair belge; tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi; ortak girişim ise ortakların her birinden aynı esaslara göre temin edilecek belge),

ç) İmza sirküleri (gerçek kişi ise noter tasdikli imza sirküleri; tüzel kişi ise tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri; ortak girişim ise ortakların her birine ait imza sirküleri),

d) Ticaret Sicil Gazetesi,

e) Vekâleten katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, örneğine uygun ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

g) Vergi levhası,

ğ) 2886 sayılı Kanun'un 37. maddesine uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

h) Sabıka kaydı belgesi (son 1 ay içinde alınmış; gerçek kişi ise kişiye ait, tüzel kişi ise şirket müdürü veya ortaklarına ait),

ı) İsteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu olmadığına dair belge,

i) Geçici teminata ait alındı belgesi veya 2886 sayılı Kanun'a uygun banka teminat mektubu,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

k) Şartnamede belirtilen diğer belgeler.

İstenen tüm belgeler (orijinaller dışında), “asıl idarece görülmüştür” şerhi düşülmüş suretleri şeklinde de sunulabilir.

6- TEKLİFLERİN VERİLMESİ VE POSTAYLA BAŞVURU:

İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına elden teslim edebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderebilirler. Posta ile yapılacak müracaatlarda; teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. İhale tarih ve saatinden sonra verilen teklifler ile sonradan Komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.

7- DİĞER HUSUSLAR:

a) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

b) İlan edilen bedellere KDV dahil değildir; KDV ve diğer yasal yükümlülükler istekliye aittir.

c) İşbu ilanda yer almayan hususlarda şartname ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

ç) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak olup ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02541407