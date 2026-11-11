BACA VE DAVLUMBAZ TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR
BACA VE DAVLUMBAZ TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/2153066
2- İhalenin
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
|1.2. Adresi
|:
|EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ HATBOYU CADDESİ NO:17 PK:34945 TUZLA/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02164440906
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
3- İhale konusu hizmet alımının
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|19.11.2026 - 11:00
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|Tuzla Belediyesi İhale Odası
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
|3.1 Adı
|:
|BACA VE DAVLUMBAZ TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|Muhtelif 21 kalemden oluşan baca ve davlumbaz temizliği hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Tuzla İlçe Sınırları
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2027, işin bitiş tarihi 31.12.2027
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2027
4.1.
Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1.
Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1.
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2.
Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3.
Geçici teminat.
4.1.4
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
5-
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
|Baca Temizleme Yetki Belgesi
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-
İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-
Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9-
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10-
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11-
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12-
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02591611