TUZLA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

2004 inşa tarihli, 74,29 m boyunda, 13,6 m eninde, 7 m derinliğinde, 1997 GRT, Komorlar Birliği Bayraklı, 9327126 IMO numaralı, 04.06.2025 tarihinden beri Tuzla 1 No’lu Demir sahasında âtıl vaziyette bulunan MISTER YUNIS isimli Dökme Yük Gemisinin, bulunduğu yerde 618 Limanlar Kanunu (Değişik: 28/11/2017-7061/5 md.)7. Maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
İhale Şartnamesi ile noterce düzenlenecek olan Taahhütname örneğinden oluşan İhale Dokumanı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN numaralı hesabına, “İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 5.000,00 (Beş bin Türk Lirası) TL’lik dekontun teslimi karşılığı Tuzla Bölge Liman Başkanlığından (Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No:23/2 Tuzla/İstanbul) temin edilecektir.
İhale; Tuzla Bölge Liman Başkanlığı (adres yukarda) 2. Kat Toplantı Salonunda 12.02.2026 Perşembe günü saat 14:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 11.000.000,00 (On bir milyon Türk Lirası) TL ve Geçici Teminat miktarı ise 250.000,00 (İki yüz elli bin Türk Lirası) TL’dir.
İhaleye Katılabilmek için;
Oluşan dosyanın eksiksiz olarak 11.02.2026 tarihi 17:00 mesai saati bitimine kadar Tuzla Bölge Liman Başkanlığına (adres yukarıda) teslim edilecektir.
İlan Olunur.