ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

26.03.2026 00:00

DÜZELTME İLANI


SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/483267
1- İdarenin
1.1. Adı : ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 PK 34761 ÜMRANİYE/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası : 02164435600
1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 16.03.2026 - 5576
2.2. Gazetenin adı, İnternet haber sitesi ve tarihi (yayımlanmış ise) : Gazete Damga, www.mynet.com - 18.03.2026
3- Düzeltilen [madde/maddeler ]


İhale ilanının Diğer Hususlar başlıklı 15 inci maddesinde yer alan "Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir." hususu "Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir." şeklinde düzeltilmiştir.



 

#ilangovtr Basın no ILN02430820
