UNESCO MÜZİK ŞEHİRLERİ ŞANLIURFA’DA BULUŞUYOR

BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA’NIN KADİM MİRASINI DÜNYAYLA BULUŞTURACAĞIZ”

Şanlıurfa, uluslararası müzik dünyasının önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika’dan yaklaşık 30 ülkeden müzik şehirlerinin temsilcilerini, sanatçıları ve müzik gruplarını Şanlıurfa’da buluşturacak.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın müzik alanındaki üyeleri arasında yer alan Şanlıurfa, köklü müzik mirasını dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sanatçılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Uluslararası toplantı, müzik şehirleri arasında deneyim paylaşımını ve kültürel iş birliğini güçlendirirken Şanlıurfa’nın müziğini, tarihini ve misafirperverliğini dünya sahnesine taşıyacak.



BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA’NIN SESİNİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA DUYURACAĞIZ”

UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı’nın Şanlıurfa’da yapılmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı’nın Şanlıurfa’da düzenlenmesinin kentin uluslararası tanınırlığı açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Şanlıurfa’nın UNESCO Müzik Şehri unvanını yalnızca bir unvan olarak görmediklerini ifade eden Başkan Gülpınar, binlerce yıllık müzik ve kültür mirasını uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Gülpınar, “Şanlıurfa, binlerce yıllık geçmişiyle müziğin, kültürün ve medeniyetlerin buluştuğu eşsiz bir şehir. Bu kadim mirası dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanlarla buluşturmak ve Şanlıurfa’nın müziğini uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtmak istiyoruz. UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı bizim için çok önemli bir fırsat” dedi.



Toplantının yeni kültürel iş birliklerinin önünü açacağını belirten Gülpınar, “Dört kıtadan gelecek misafirlerimizi Şanlıurfa’da ağırlayarak şehrimizin müziğini, gastronomisini, tarihini ve kültürel zenginliklerini dünyaya anlatacağız. Amacımız Şanlıurfa’nın sesini dünyanın dört bir yanına duyurmak” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI SANATÇILAR ŞANLIURFA’DA SAHNE ALACAK



Program kapsamında Romanya’dan Filarmoni Orkestrası, Viyana’dan bir piyanist ve bir opera sanatçısı ile Hırvatistan’dan bir kuartet sahne alacak. Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının da katılacağı etkinliklerde, farklı müzik gelenekleri ve yorumları dinleyicilerle buluşacak.

Şanlıurfa’nın yetiştirdiği sanatçıların da yer alacağı program, şehrin güçlü müzik birikimini uluslararası konuklara tanıtacak. Yerel ve uluslararası sanatçıların aynı buluşmada yer alması, müzik aracılığıyla şehirler arasında yeni bağların kurulmasına katkı sağlayacak.

MEVLEVİ MÜZİĞİNDEN SIRA GECESİNE UZANAN KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Şanlıurfa’nın kuşaktan kuşağa aktarılan müzik gelenekleri, toplantının önemli bir parçasını oluşturacak. Mevlevi müziği, dengbêj geleneği, âşıklık kültürü ve sıra gecesiyle şehrin çok katmanlı müzik mirası katılımcılarla paylaşılacak.



Müzik alanında içerik üreten YouTuber’ların da yer alacağı program, müziğin dijital platformlar aracılığıyla farklı kitlelere ulaşmasına ve kültürel mirasın yeni kuşaklarla buluşmasına alan açacak.



ÜÇ GÜN BOYUNCA MÜZİK, KÜLTÜR VE TARİH

Konser ve dinletilerin yanı sıra müzik üzerine oturumların ve kültürel paylaşımların gerçekleştirileceği toplantıda, katılımcılar Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel alanlarını da ziyaret edecek. Böylece konuklar, şehrin müzik kültürünü bu kültürü besleyen tarih ve yaşamla birlikte tanıma fırsatı bulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, dört kıtanın seslerini aynı şehirde buluşturarak Şanlıurfa’nın uluslararası görünürlüğüne ve müzik şehirleri arasındaki kültürel iş birliklerine katkı sunacak.

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