HASTANEMİZ TEKNİK CİHAZLARININ 2026 YILI İÇİN PERİYODİK BAKIM ONARIM VE KAPALI ALAN İLAÇLAMA HİZMET ALIMI

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.



İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2102915

1- İdarenin 1.1. Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1.2. Adresi : Zeynep Kamil Mh.Dr Burhanettin ÜSKÜDAR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02163910680 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 26.12.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Başhekimlik Toplantı Salonu (Tarihi Bina)





3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : HASTANEMİZ TEKNİK CİHAZLARININ 2026 YILI İÇİN PERİYODİK BAKIM ONARIM VE KAPALI ALAN İLAÇLAMA HİZMET ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 20 KISIM 31 KALEM HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 ( Onİki ) aydır 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.





4 Katılım ve yeterlik kriterleri:



4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:



4.1.1. Teklif mektubu.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:



4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.



4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.



4.1.3. Geçici teminat.



4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler: Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

- İkinci veya Üçüncü Sınıf Gayrı Sıhhî Müessese Ruhsatı

Haşerelere Karşı Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi

Modül H veya B+E Belgesi

Sağlık Bakanlığı Onaylı Mesul Müdür Sertifikası

SMM belgesi ve Elektrik yüksek gerilim işletme sorumlusu belgesi

TS 13345

TS EN 13015

TSE HYB TS 12255

TSE HYB TS 12426

TSE HYB TS 12643

TSE HYB TS 12650

TSE HYB TS 12676

TSE HYB TS 12817

TSE HYB TS 12849

TSE HYB TS 12850

TSE HYB TS 12865

TSE HYB TS 12873

TSE HYB TS 13393

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Benzer iş olarak; kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş medikal gaz sistemleri, elektrik ve elektronik sistemler, jeneratörler, telefon santralleri, pnömatik taşıma sistemleri, klima santralleri ve iklimlendirme cihazları, su depoları, kazan ve boyler sistemleri, UPS cihazları, asansörler, kamera ve anons sistemleri, bina otomasyon sistemleri, hemşire çağrı sistemleri, yangın algılama ve söndürme sistemleri ile kapalı alan ilaçlama hizmetleri gibi teknik cihazların periyodik bakım ve onarım hizmetleri ile bu kapsamda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kabul edilecektir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80



Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.





