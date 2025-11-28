ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI





1- Satışı yapılacak gayrimenkul : ÇAVUŞ MAH. ÖRNEK SK. MERVE APT NO: 11 İÇ KAPI NO: 9 ŞİLE / İSTANBUL adresindedir.

2- Gayrimenkul Şile Tapu Müdürlüğünde kayıtlı; İstanbul İli Şile İlçesi Çavuş Mah. Şile/İstanbul adresindeki 522 Ada, 3 Parsel, 700,19 m², 3/16 hisseye hisseye isabet eden Zemin ID: 20310848 Hisse ID:8833873105 numarasındaki kayıtlı mesken olarak kayıtlıdır.

3- Satışa çıkarılan gayrimenkule 1.600.000,00-TL (BirmilyonaltıyüzbinTürklirası) (%1 KDV hariç) rayiç değer biçilmiştir.

4- Arttırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden ( %7,5 nispetinde) 120.000,00-TL(YüzyirmibinTürklirası) teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak; Para, banka Teminat Mektubu, Sigorta Şirketlerince verilen kefalet senedi, Hazine Tahsil ve Bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahviller (Bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilerek'' kabul edilecektir.

5- Hangi masrafların alıcıya ait olduğu ; İhale Bedeli, Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi (% 1), Damga Vergisi (Binde 5.69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.

6- Gayrimenkul artırma sonunda (Fiziki ortamda yapılan satışlarda üç defa bağırıldıktan sonra) en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75'i olan 1.200.000,00-TL'yi (BirmilyonikiyüzbinTürklirası) bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.

7- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelinin derhal veya mühlet verilerse, verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak teminat yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 Sayılı Amma Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur

8- Gayrimenkulün birinci artırması 18.12.2025 (Perşembe) tarihinde saat 15.00'te açık artırma sureti ile İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü / Satış Komisyonu Başkanlığınca (Adres: Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 56 Fatih/İstanbul) yapılacaktır.

9- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden alabileceklerdir.

10- Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat öncesi 14.00'e kadar komisyonun toplandığı Vergi Dairesi veznesine yatırılır. (Alacaklı Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğünün emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise, satış tarihinin bir gün öncesi saat 16.00'ya kadar Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğüne teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilecektir.

11- Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise, bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

12- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra aynı mahalde, gün ve saatte 25.12.2025 (Perşembe) tarihinde saat 15.00'te tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

13- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak istenmesi durumunda (0212) 3145726 Dahili 5726 telefon numarasından Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden bilgi edinilebilir.