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Romantizmi canlı tutmak için buldukları yöntem şaşırttı! ''Her gün 1 dakika bile olsa...''

18.10.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuk sahibi evli bir çift olan 31 yaşındaki AnnaLee Ford ve 40 yaşındaki eşi Ethan, ilk çocukları olduktan sonra hayatlarının tamamen değiştiğini anlattılar. Bunu fark eden ikili, kıvılcımı canlı tutmak için bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdiler ve bunun için kendi yöntemlerini geliştirdiler. '1 dakika' ve '10 saniye' kuralları olarak adlandırdıkları birkaç yöntemi paylaşan çift, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Romantizmi canlı tutmak için buldukları yöntem şaşırttı! ''Her gün 1 dakika bile olsa...''

İki küçük çocuk sahibi olmanın getirisi olarak baş başa vakit geçirmek için çok daha az zamanları olan çift, yorgunluk, iş ve stresin onları giderek daha az romantik olmaya ittiğini fark etti. Bu sebeple AnnaLee ve eşi Ethan, bu sorunu çözmek için ilişkilerinde yakınlığı korumanın yollarını içeren bir liste yaptı.

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İŞE YARADI

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Kuralları, 'Merhaba' ya da 'Hoşçakal' dediklerinde en az 10 saniye öpüşmek, çocuklar yattıktan sonra elektronik cihazları yasaklamak gibi şeyleri içeriyordu. Zamanla sohbet ettikleri ve yakın iletişim kurdukları vakitler çoğaldı. Ayrıca neredeyse her gün seks yapıyorlardı. AnnaLee, fikrin işe yaradığını söyledi.

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DAHA MUTLULAR

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Denedikleri şeyler sadece yatak odasında geçirdikleri zamanı artırmakla kalmadı aynı zamanda ilişkilerinin her yönünü de geliştirdi. Çift, artık daha mutlu, daha az tartışmacı, daha nazik ve birbirleriyle daha uyumlu olduklarını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
seks Cinsellik
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