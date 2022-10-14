Yoga fenomeni sosyal medyanın sınırlarını alt üst etti! Tamamen üstsüz yoga yapınca beğeni butonu çöktü

Sosyal medyada yoga ve sağlık yaşam konusunda bilgilendirme yaptığı bir Instagram hesabına sahip olan Elise, gittiği yerleri ve sağlıklı beslenme rutinlerini de göstermeyi ihmal etmiyor. İnsanların kendi içlerine yönelerek huzura kavuşmasına yardımcı olmak istediğini dile getiren Elise sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor. Fenomen isim son olarak ise hayranlarıyla tanga bikini alt ve tamamen üstsüz bir şekilde yoga yaptığı anları paylaştı.

“SON BİRKAÇ GÜNDÜR ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM”

Beyaz bikini altıyla bir duvarın önünde arkası kameraya dönük bir şekilde yoga yaptığı anları paylaşan Elise gönderisine, “Ben Güzelim. Sevildim. Güvendeyim. Özgürüm. Onlar gibi olmama gerek yok. Kendim gibi olmalıyım. ” notunu ekledi.

Gönderisinde hayranlarıyla samimi bir şekilde dertleşmek isteyen Elise, son birkaç gündür yaşadığı duygusal gerilimden söz ederek, “Son birkaç gündür kesinlikle çok kötü hissediyorum. Arka arkaya ikinci gece 7:30'da yatıyorum (akşamları çılgınca yorgunum!! ), Yaratıcı bir şekilde ilhamlanmış, hevesli ve enerjik hissetmekten kendini düşük, bunalmış ve dağınık hissetmeye doğru geçtim. Bunu da kabul ettim ve iyi olacağımı biliyorum” dedi.