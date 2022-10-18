Otel odasında skandal! Otel çalışanının cinsel saldırısına uğradı... Çığlık seslerine koşup yetiştiler

İspanya’nın Mayorka Adası’nda tatil yapan bir turist, otel odasına dinlenmek için geldiğinde 56 yaşındaki otel çalışanının saldırısına uğradı. Ultima Hora’nın haberine göre, erken saatlerde odasına dönen kadına bir otel görevlisi cinsel saldırıda bulundu. İkilinin arasındaki boğuşma ve kadının yardım seslerini duyan yan odadaki misafir yardıma koştu. Polis ekiplerine ifade veren görgü tanığı, kadını balkondan görebildiğini ve turisti yatakta üstünde bir adamla yardım çığlıkları atarken fark ettiğini dile getirdi.

ÖNCE İNKAR ETTİ

İsveçli olduğu iddia edilen mağdur, otelin resepsiyonuna koşarak durumu personele bildirdi. Otele gelen polise haber veren otel çalışanları, 56 yaşındaki şahsı gözaltına aldı. İspanyol uyruklu şüpheli, başlangıçta kadının odasına girdiğini inkar etti ve kadının gergin olduğunu ve bağırdığını söyledi. Daha sonra yatak odasına girdiğini ancak onu sakinleştirmeye çalıştığını itiraf etti.



