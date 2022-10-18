Köpeğin dikkatini çeken gizemli bavulun içindekiler şaşkınlık yarattı! Tehlikeli sandılar ama erotik çıktı

Batı Dorset'te küçük bir köy olan Charminster'den Holly Adam, akıllı köpeği etrafı koklamaya başladığında dikkatini çeken bir şey olduğunu anladı ve yolun kenarına atılmış bir bavul dikkatini çekti. Holly güvenliğinden endişe ederek köpeğini oradan uzaklaştırdı ancak bavula dikkatli baktığında içinde daha garip şeyler olduğunu gördü.

İNANAMADI

Bavulun içi yaklaşık 500 sterlin değerinde bir düzine seks oyuncağıyla doluydu. Holly bir fotoğraf çekti ve inanamayarak eve koştu. Sonra da o fotoğrafları arkadaşı olan ve kendisi gibi o bölgede ikamet eden Shadiya Zeinab'a gönderdi. Olayı ortaya çıkaran da o oldu.

ALAY ETTİLER

Shadiya, bavulun içindekilerin bir resmini sosyal medyada yayınladı. Açıklama kısmına "Bitirme takımını kaybeden var mı? Eğer öyleyse Round Cavendish Place'e bakın." yazarak arkadaşlarını etiketledi ve durumu tiye aldı.

Düzinelerce yerli, onları fallik nesneleri ortada bırakmakla suçlayarak şaka yollu arkadaşlarını etiketlemeye başladı.



