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Sadece uzaktan izleyebiliyorlar! Ziyaret edilmesi tamamen yasak olan dünyanın en fotojenik bölgesi: Heart Reef

08.09.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde pek çok farklı ve ilgi çekici bölge bulunmaktadır. Çoğu kişi zengin olduğunda istediği her yere seyahat edebileceğini düşünür. Ancak bazı yerleri ziyaret etmek kesinlikle yasaktır. Sizler için bugün sadece kuş bakışı olarak görebileceğiniz bir yerden söz edeceğiz.

Sadece uzaktan izleyebiliyorlar! Ziyaret edilmesi tamamen yasak olan dünyanın en fotojenik bölgesi: Heart Reef

Görüntüsüyle büyüleyen Heart Reef (Kalp Resifi), Avustralya’nın Queensland doğu kıyısında Great Barrier Resifi (Büyük Bariyer Resifi) bölgesinin bir parçasıdır. Dünyanın en büyük mercan resif sistemi olarak Büyük Bariyer Resifi, 1981 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki yerini almıştır. Uzaydan görülebilen ve canlı organizmalara ev sahipliği yapan 344 bin kilometre uzunluğundaki bölgedeki Heart Resifi, dünyanın en fotojenik yerlerinden biridir.

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HELİKOPTER İLE GİDİLİYOR

Adını şeklinden alan resif, birçok Instagram gönderisine ve turizm kampanyasına konu olmayı başardı. Ancak resifin için tekne ile gitmek ve dalış yapmak tamamen yasaktır. Çünkü bu resife daha öncesinde keşif için dalış yapan birkaç bilim insanı zarar görmüştür. Bu nedenle dünyanın en güzel manzarasına sahip olan bu noktayı görmek istiyorsanız helikopter yolculuğu için kendinizi hazırlayın.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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