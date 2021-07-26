Vücuduna yıllardır yılan zehri enjekte eden Steve Ludwin, bilim insanlarının odak noktası oldu

54 yaşındaki Steve Ludwin, son 30 yıldır yılandan aldığı zehri kendi vücuduna enjekte ediyor. Bu durumun altında ise çocukluğundan beri sürüngen hayvanlara duyduğu büyük hayranlık ve ilgi yatıyor. Evcil hayvan olarak çok uzun bir süre yılan besleyen Ludwin, ilk olarak 6 yaşındayken zehirli olmayan bir yılan tarafından ısırıldı. Bu olayın sonrasında ise yılanlara olan ilgisi arttı. Çıngıraklı yılan ve kobra bakıcılığı yapan Bill Haast ile tanışması ilginç sağlık rutininin başlangıcı oldu.

YILAN ZEHRİ SAYESİNDE HASTA OLMADIĞINI İDDİA EDİYOR

Ludwin, yılan zehirinin gençleştirici özelliklere sahip olduğuna, hastalanmasını önlediğine ve genç hissetmesini sağladığına inanıyor. Uzun yıllardır grip ya da nezle olmadığını söyleyen Steve Ludwin, yılanlardan zehri sağaltmanın çok güç olduğunun altını çiziyor. Birkaç kez zehirlenen ve kolunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 54 yaşındaki adam, Kopenhag'daki bilim insanları tarafından inceleniyor ve bu sayede ucuz ve sağlıklı bir panzehir geliştirilmesi hedefleniyor.



