Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sır dolu satırlar! Kraliçe Elizabeth’ten gizli mektup: 2085 yılında açın

Sır dolu satırlar! Kraliçe Elizabeth’ten gizli mektup: 2085 yılında açın

12.09.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1986 yılındaki ziyareti sırasında İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth, Sydney Belediye Başkanı'na hitaben yazılan bir mektup yazdı. Kraliçe tarafından mühürlenen mektubun 2085 yılına kadar açılmamasına yönelik talimat verildi. Ortalama 36 senedir duran mühürlü mektup, Kraliçe Victoria’nın elmas yıldönümünü kutlamak için 1898’de oluşturulan Kraliçe Victoria Binası’nın kasasında saklanıyor.

Sır dolu satırlar! Kraliçe Elizabeth’ten gizli mektup: 2085 yılında açın

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefatından sonra oğlu Galler Prensi 3. Charles İngiltere Kralı olarak tahtın yeni sahibi oldu. Tahtın ilk varisi ise 3. Charles’in büyük oğlu Prens William oldu. Kraliçe’nin 96 yaşında hayat gözlerini yummasının ardından yaklaşık 36 yıl öncesinde Sdyney halkı adına Belediye Başkanı’na gönderilen mektup yeniden gündeme geldi. 1898’de oluşturulan Kraliçe Victoria Binası’ndaki cam bir kasanın içinde sır gibi saklanan mektup ancak 2085 yılında açılacak.

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle her şey değişti! Diana'nın ünlü unvanının artık başka bir sahibi varKraliçe Elizabeth'in ölümüyle her şey değişti! Diana'nın ünlü unvanının artık başka bir sahibi var

KİMSE NE YAZDIĞINI BİLMİYOR

2

Kraliçe 2. Elizabeth’in kişisel çalışanı da dahil olmak üzere kimse mektubun içinde ne yazdığını bilmiyor. Mühürlü bir şekilde Kraliçe Victoria Binası’nın kasasında duran mektup Kraliçe 2. Elizabeth’in ‘Avustralya, Sidney'in Doğru ve Saygıdeğer Lord Belediye Başkanına’ hitabıyla başlayan mektup, “Selamlar MS 2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde lütfen bu zarfı açıp Sidney vatandaşlarına iletir misiniz?” notuyla paylaşıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündem yarattı! “Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum”İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündem yarattı! “Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...
‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu
Gören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladıGören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladı
Anahtar Kelimeler:
Kraliçe Elizabeth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Seks açıklaması olay oldu! ''Eşim yorgunken...''

Seks açıklaması olay oldu! ''Eşim yorgunken...''

Defalarca uyarı geldi! Çıplak fotoğraflarından vazgeçmedi

Defalarca uyarı geldi! Çıplak fotoğraflarından vazgeçmedi

Görenler anlam veremedi! 300 metrede tamamen çıplak...

Görenler anlam veremedi! 300 metrede tamamen çıplak...

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.