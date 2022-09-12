Sır dolu satırlar! Kraliçe Elizabeth’ten gizli mektup: 2085 yılında açın

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefatından sonra oğlu Galler Prensi 3. Charles İngiltere Kralı olarak tahtın yeni sahibi oldu. Tahtın ilk varisi ise 3. Charles’in büyük oğlu Prens William oldu. Kraliçe’nin 96 yaşında hayat gözlerini yummasının ardından yaklaşık 36 yıl öncesinde Sdyney halkı adına Belediye Başkanı’na gönderilen mektup yeniden gündeme geldi. 1898’de oluşturulan Kraliçe Victoria Binası’ndaki cam bir kasanın içinde sır gibi saklanan mektup ancak 2085 yılında açılacak.

KİMSE NE YAZDIĞINI BİLMİYOR

Kraliçe 2. Elizabeth’in kişisel çalışanı da dahil olmak üzere kimse mektubun içinde ne yazdığını bilmiyor. Mühürlü bir şekilde Kraliçe Victoria Binası’nın kasasında duran mektup Kraliçe 2. Elizabeth’in ‘Avustralya, Sidney'in Doğru ve Saygıdeğer Lord Belediye Başkanına’ hitabıyla başlayan mektup, “Selamlar MS 2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde lütfen bu zarfı açıp Sidney vatandaşlarına iletir misiniz?” notuyla paylaşıldı.



