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Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle her şey değişti! Diana'nın ünlü unvanının artık başka bir sahibi var

11.09.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in İngilizleri yasa boğan ölümünün ardından tahta oğlu Galler Prensi 3. Charles geçti. Kraliçenin ölümü ve akabinde Charles'ın kral olmasıyla kraliyette unvanlar ise değişti. Tahtın 1 numaralı varisi artık Prens William oldu. Galler Prensi ve Prensesi unvanları da Prens William ve eşi Kate (Catherine) Middleton'a geçti. Galler Prensesi unvanı, trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Diana ile ünlenmişti.

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle her şey değişti! Diana'nın ünlü unvanının artık başka bir sahibi var

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, İskoçya'nın Balmoral kentindeki malikanesinde 96 yaşında vefat etmesi sonrası bir dönem kapanırken, kraliyette de büyük değişiklikler yaşandı. Kraliçe’nin ölümünün ardından oğlu Galler Prensi Charles ülkenin yeni kralı oldu. Charles'ın "Kral 3. Charles" olarak tahta geçmesiyle Galles Prensi unvanının yeni sahibi de belli oldu.

GALLER PRENSESİ ARTIK O!

Galler Prensi unvanı, tahtın bir numaralı varisi olarak kabul edilen Prens William'a verildi. Böylece "Galler Prensesi" unvanı da yeni sahibini buldu. Bu unvanı 1997 yılında trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden ve hala çok sayıda kişi tarafından sevgiyle anılan Prenses Diana kullanıyordu. Hatta bu Galler Prensesi unvanı Diana ile ünlenmişti.

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Prens William'ın Galler Prensi olmasıyla birlikte, Diana ile ünlenen Galler Prensesi unvanı da gelini Kate (Catherine) Middleton'a geçti.

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Prens William ve eşi Prenses Kate, Kraliçe hayattayken Cambridge Dükü ve Düşesi unvanlarına sahipti.

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Prens William ve Kate Middleton çiftinin üç çocuğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Prenses Diana Kate Middleton
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