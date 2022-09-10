İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündem yarattı! “Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum”

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan kişisi unvanına sahip Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Kraliçe’nin ölümünün ardından oğlu Kral 3. Charles tahtın yeni sahibi oldu. İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca tam 15 İngiltere Başbakanı gördü ve birçok ülkeyi ziyaret etti. Kraliçe’nin dünya ülkelerini ziyareti sırasında yaşadıkları bir kez daha sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kraliçe, 70 yıllık taht serüveninde 3 kez Türkiye’yi ziyaret etti. Bir ziyaretinde Anıtkabir’i gezen Kraliçe’nin Mustafa Kemal Atatürk’e dair söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İngiltere Kraliçesi'nin 2008 yılında Anıtkabir'i ziyaret ederken Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili "Atatürk'ün büyük bir adam olduğunu bilmek için buraya gelmeye gerek yoktu Ancak bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum. Bilhassa gözleri ve kaşı insanı çok etkiliyor. Giyimine dikkat eden biri ve zarif bir zevki varmış. Özellikle frak kendisine çok yakışıyor." ifadelerini kullanmıştı.



