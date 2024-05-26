Sobanın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu
Mynet Haber
1 saat önce
Rize'de tutuşturduğu kağıt ve naylon parçalarının sobanın yanında unuttuğu benzin bidonuna sıçramasıyla meydana gelen parlamada vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan Metin Topal, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamıyor.
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