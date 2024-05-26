VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Sobanın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Rize'de tutuşturduğu kağıt ve naylon parçalarının sobanın yanında unuttuğu benzin bidonuna sıçramasıyla meydana gelen parlamada vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan Metin Topal, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamıyor.

Kanala Ait Diğer Videolar

Boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı 00:56

Sobanın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu 02:30

Kadıköy semalarında görülen uçan cisim merak uyandırdı 00:15

Sosyal medyada gündem olan sokak röportajı! "Son Peygamberimiz kimdir?" sorusuna böyle yanıt verdi 00:07

Bingöl'deki yüzen adalar doğaseverlerin rotasında 05:03

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı 00:29

Mardin’de taksici kaldırımda bulunan köpeği ezdi 02:24

Üsküdar'da düğün konvoyu Çamlıca Tünelini kapattı 00:16

Sultangazi'de sokakta yumruk yumruğa kavga 00:53

Zeytinburnu'nda polisten kaçan kaçak işçiye araba çarptı 00:15

Diğer Videolar

Boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Sobanın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu

Sobanın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu

Kadıköy semalarında görülen uçan cisim merak uyandırdı

Kadıköy semalarında görülen uçan cisim merak uyandırdı

Sosyal medyada gündem olan sokak röportajı! "Son Peygamberimiz kimdir?" sorusuna böyle yanıt verdi

Sosyal medyada gündem olan sokak röportajı! "Son Peygamberimiz kimdir?" sorusuna böyle yanıt verdi

Bingöl'deki yüzen adalar doğaseverlerin rotasında

Bingöl'deki yüzen adalar doğaseverlerin rotasında

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.