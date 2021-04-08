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Sosyal medyadaki güzellik algısını alt üst eden trend! ‘Gerçek Güzellik’ akımına uyan fenomenler

Seray Üstün Seray Üstün
08.04.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada her gün başka bir trend etkili oluyor. Koronavirüs pandemisinin gölgesinde yapılan ‘evde kal’ çağrıları sosyal medyada adeta bir meydan okuma yarışına dönüşmüştü. Tuvalet kağıdı sektirme, çocukluk fotoğraflarını paylaşma, şarkılarla yapılan meydan okumalardan sonra yeni bir akım daha ortaya çıktı. Gerçek güzellik akımı sosyal medyanın gündemine geldi.

Sosyal medyadaki güzellik algısını alt üst eden trend! ‘Gerçek Güzellik’ akımına uyan fenomenler

Akıllı telefonların her geçen gün popüler hale gelmesi sosyal medya uygulamalarının kullanımını da arttırdı. Özellikle Facebook, Instagram ve TikTok uygulamalarının kullanıcı sayısı milyonlara ulaştı. Takipçi sayıları binleri bulan isimler internet fenomeni olarak anılmaya başladı ve yeni bir meslek dalı doğdu. Bu noktada her gün yeni bir meydan okuma (challenge) ya da akımla karşılaşmamız kimseyi şaşırtmıyor.

Sosyal medyadaki hayatın doğallıktan uzak olduğu çoğu kişi tarafından ileri sürülen bir görüştür. Photoshop ve filtrelerle bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayan sosyal medyada son dönemde ‘Gerçek güzellik akımı’ etkili olmaya başladı. Başta fenomenler olmak üzere pek çok kullanıcı sosyal medya üzerinden doğal hallerini paylaşmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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