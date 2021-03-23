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Sosyal medyada gerçekte olduklarından farklı görünen Çinli fenomenler photoshop gerçeğini ortaya çıkarttı

Seray Üstün Seray Üstün
23.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın koronavirüs salgınıyla birlikte kullanımın artması aslında bu alana yönelen insan sayısını da çoğalttı. Popülerleşen sosyal medya uygulamalarının birebir gerçeği yansıtmadığını pek çok kişi biliyordur. Ancak Çinli sosyal medya fenomenleri photoshopun gücünü yaptıkları paylaşımlarla bir kez daha gösterdi.

Sosyal medyada gerçekte olduklarından farklı görünen Çinli fenomenler photoshop gerçeğini ortaya çıkarttı

Sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşmasıyla beraber “kusursuz güzellik” algısı oluşmaya başladı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan isimler sosyal medyada “mükemmel” hayatlarını gözler önüne sermek için adeta yarışıyor. Yeni oluşan güzellik algısıyla birlikte aslında birçok kişi bu kusursuz görünüme erişmek için fotoğraflarında düzenlemeler yapmaya başladı. Özellikle Instagram’da sayıları giderek artan bir kesim kusursuz görünmek için fotoğraflarıyla oynuyor. Daha önce de pek çok kez Instagram’da görünenlerin gerçek hayattakinden farklı olduğu ortaya konmuştu. Bunu ortaya koyan isimlerden biri de Rianne Meijer‘dı. Bu kez de 2 ünlü Çinli fenomen sosyal medyadaki fotoğraflarında ne kadar düzeltme yaptıklarını paylaştılar.

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Sosyal medya fotoğraflarının mükemmel görüntüsünün altında aslında photoshop uygulamalarının olduğu bilinen bir gerçektir. Çinli iki sosyal medya fenomeni de, gerçek hallerini paylaşıp aslında mükemmel fotoğraflarının sadece bir yanılsama olduğunu gösterdi. Hayranlarına Photoshop’un ne kadar güçlü olduğunu gösteren bu iki Influencer, hem yüzlerini hem de vücutlarını değiştirdi.

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Yayınladıkları fotoğraflarla gerçek hayattaki halleri arasındaki fark son derece çarpıcı olarak karşımıza çıktı. Fotoğraflar yalnızca Çin’de değil tüm dünya genelinde popüler oldu.

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Fotoğraflar pek çok kişiyi şaşırttı. Çok sayıdaki sosyal medyada görünenlerin sadece bir aldatmacadan ibaret olduğunu dile getirdi. Kullanıcılar fotoğraflardakilerin aynı kıyafetleri giyen başka kadınlar dahi olduğunu söyledi.

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sosyal medya Çin Instagram
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