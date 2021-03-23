Sosyal medyada gerçekte olduklarından farklı görünen Çinli fenomenler photoshop gerçeğini ortaya çıkarttı

Sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşmasıyla beraber “kusursuz güzellik” algısı oluşmaya başladı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan isimler sosyal medyada “mükemmel” hayatlarını gözler önüne sermek için adeta yarışıyor. Yeni oluşan güzellik algısıyla birlikte aslında birçok kişi bu kusursuz görünüme erişmek için fotoğraflarında düzenlemeler yapmaya başladı. Özellikle Instagram’da sayıları giderek artan bir kesim kusursuz görünmek için fotoğraflarıyla oynuyor. Daha önce de pek çok kez Instagram’da görünenlerin gerçek hayattakinden farklı olduğu ortaya konmuştu. Bunu ortaya koyan isimlerden biri de Rianne Meijer‘dı. Bu kez de 2 ünlü Çinli fenomen sosyal medyadaki fotoğraflarında ne kadar düzeltme yaptıklarını paylaştılar.

Sosyal medya fotoğraflarının mükemmel görüntüsünün altında aslında photoshop uygulamalarının olduğu bilinen bir gerçektir. Çinli iki sosyal medya fenomeni de, gerçek hallerini paylaşıp aslında mükemmel fotoğraflarının sadece bir yanılsama olduğunu gösterdi. Hayranlarına Photoshop’un ne kadar güçlü olduğunu gösteren bu iki Influencer, hem yüzlerini hem de vücutlarını değiştirdi.