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Stephen King uyarlaması Firestarter filminden ilk görüntüler!

Seray Üstün Seray Üstün
26.05.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stephen King’in uzun zamandır beklenen Firestater (Tepki) uyarlamasının çekim tarihi belli oldu. 2010 yılından bu yana hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği filmin çekimleri başladı. Yapım şirketi tarafından paylaşılan video sevenlerini heveslendirdi.

Stephen King uyarlaması Firestarter filminden ilk görüntüler!

Zac Efron’ın başrolünde yer aldığı korku türündeki Firestater (Tepki) filminden yeni bir video yayınlandı. Yapım şirketi paylaşımında, “Üretimin ilk gününe şöyle bir adım atmak” notunu ekledi.

FIRESTARTER FİLMİNİN KONUSU

Hikaye, pyrokinetic (zihin gücünü kullanarak ateş yakabilmek) yetenekleri nedeniyle ABD hükümetinin Bilimsel İstihbarat Departmanı, diğer adıyla The Shop'un hedefi haline gelen Charlie (Barrymore) adlı genç bir kıza odaklanıyor. Çocuğun yeteneklerini silah haline getirme arzusu küçük kız ve babasının kaçış öyküsüne dönüşüyor. Charlie'nin kendini devlet ajanlarından kurtarmak için pyrokinetic güçlerini kullanmasıyla bir hesaplaşma yaşanıyor.

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