Stephen King uyarlaması Firestarter filminden ilk görüntüler!

Zac Efron’ın başrolünde yer aldığı korku türündeki Firestater (Tepki) filminden yeni bir video yayınlandı. Yapım şirketi paylaşımında, “Üretimin ilk gününe şöyle bir adım atmak” notunu ekledi.

FIRESTARTER FİLMİNİN KONUSU

Hikaye, pyrokinetic (zihin gücünü kullanarak ateş yakabilmek) yetenekleri nedeniyle ABD hükümetinin Bilimsel İstihbarat Departmanı, diğer adıyla The Shop'un hedefi haline gelen Charlie (Barrymore) adlı genç bir kıza odaklanıyor. Çocuğun yeteneklerini silah haline getirme arzusu küçük kız ve babasının kaçış öyküsüne dönüşüyor. Charlie'nin kendini devlet ajanlarından kurtarmak için pyrokinetic güçlerini kullanmasıyla bir hesaplaşma yaşanıyor.



