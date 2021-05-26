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‘Elif’ dizisi, Kolombiya’da en çok izlenen Türk dizisi olarak dikkatleri üzerine çekti

Seray Üstün Seray Üstün
26.05.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da kültürel programlar yapan bir televizyon programının Türk dizileri üzerine yaptığı bir araştırmada, "Elif" dizisinin, ülkede en çok izlenme oranına sahip Türk televizyon dizisi olduğu belirlendi.

‘Elif’ dizisi, Kolombiya’da en çok izlenen Türk dizisi olarak dikkatleri üzerine çekti

Türkiye'de 15 Eylül 2014'de yayınlanmaya başlanan ve 10 Haziran 2019'da final yapan Elif dizisi, Kolombiya'da sıra dışı dram konularıyla gün içinde en çok izlenen Türk televizyon dizisi olmayı sürdürüyor.

“EN UFAK BİR SAHNESİNİ KAÇIRMADAN İZLİYORUM”

Carmen Luna isimli bir Kolombiyalı, her gün yerel saatle öğleden sonra saat 03.30'da televizyon karşısına oturduğunu belirterek, "Elif dizisinin en ufak bir sahnesini kaçırmadan izliyorum, sinyalin iyi olmadığın düşündüğüm anda hemen kabloyu değiştirmeye karar veririm." ifadesini kullandı.

Türk dizilerinin sadık izleyicilerinden Luz Marina Sierra da Türk pembe dizilerini çok sevdiğini ancak kendisini en çok etkileyen dizinin Elif olduğunu kaydetti.

Televizyon analisti Omar Rincon, basında yer alan açıklamasında, Türk dizilerinde akıllıca senaryolar yazıldığını ve Türk dizilerinin izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardığını dile getirerek, "İzleyiciler yeni bir kültürden öğreniyormuş gibi hissediyor, bu yüzden bu kadar ilgi çekici buluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

REYTİNGLERDE 9’UNCU SIRADA

Latin Amerika'da izlenme oranlarını ölçmekten sorumlu şirket Canal Carcol'un yayınladığı verilere göre Elif dizisi, 4,8 puanla ülkede 9. sırada yer alırken, yayınlandığı saat dilimine nazaran büyük başarı olarak dikkat çekiyor. Kolombiya, Türkiye'nin Latin Amerika’da en çok dizi ihraç ettiği ülkelerden biri olarak biliniyor.
Kolombiyalıların son yıllarda Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmek için kurslara ilgisinin de arttığı gözlemleniyor.

CESUR VE GÜZEL, KARA PARA AŞK İLE EZEL DE MEŞHUR

Ülkede sıklıkla izlenen diğer başlıca Türk dizileri arasında "Cesur ve Güzel", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Binbir Gece", "Kara Para Aşk", "Fatma Gül'ün Suçu Ne", "Adını Feriha Koydum", "Ezel" ve "Muhteşem Yüzyıl" da yer alıyor.

Türk dizilerinin yüksek izlenme oranları yakalaması üzerine artık televizyonlar, halkın istekleri doğrultusunda bu dizileri, gün içinde televizyonun en çok izlendiği saatlerde yayınlamaya başladı. Türk dizilerinin son yıllarda toplumda büyük izleyici kitlesine ulaşması nedeniyle birçok Kolombiyalı, yeni doğan çocuklarına Türk isimleri veriyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Elif dizisi Ezel dizisi Kolombiya
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