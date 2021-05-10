Tarihçiler bu sorulara cevap arıyor! Keşfedilmesine rağmen hala açıklanmayan Antik Mısır gizemleri

Antik Mısır tarih boyunca gizemli ve şaşırtıcı bir yer kaplıyor. Bu süreç içerisinde yapılan bazı keşifler aydınlatıcı olsa da halen daha açıklanmayan birçok olay vardır. Tarih tutkunları için bu olayları araştırdık. Hazırsanız başlayalım.

KAYIP KRALİÇE NEFERTİTİ

Antik Mısır’da Kleopatra’dan sonra en ünlü kadın Nefertiti’ydi. Bu kraliçe, Firavun Akhenaten’in eşiydi. Eski parşömen parçalarında adı geçen Nefertiti’nin heykeli günümüze sağlam bir şekilde ulaştı. Ancak eşinin saltanatının on ikinci yılda Nefertititi sanki hiç var olmamış gibi bütün tarihi kaynaklardan silindi.

ANTİK MISIR’DA ELEKTRİK

Antik Mısır’ın gizemleri arasında elektrik büyük yer kaplıyordu. Nil’in Batı Şeri’sındaki Dendera şehrinde bir Hathor tapınağı bulunuyordu. Bu tapınağın içindeki gizli odalarda elektrik lambalarına benzeyen cihazlar tasvir ediliyordu.

KEOPS PİRAMİDİ’NİN ODALARI

Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşabilen nadir yapılardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Piramidin içerisinde sadece kral ve kraliçeye ait olduğu düşünülen iki oda yer alıyordu. Ancak yapılan araştırmalarla birlikte piramidin iki odadan ibaret olmadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, Ekim 2016’da termografi ve x ışını tekniklerini kullanarak iki yeni oda buldular.