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Tarihçiler bu sorulara cevap arıyor! Keşfedilmesine rağmen hala açıklanmayan Antik Mısır gizemleri

Seray Üstün Seray Üstün
10.05.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antik Mısır uygarlığı, binlerce yıllık keşiflerin ardından hala gizemini korumayı başaran nadir tarih olaylara ev sahipliği yapıyor. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan ve keşfedilen kimi olaylar bazen aydınlatıcı olmak yerine kafa karıştırmaya devam ediyor. Sizler için Antik Mısır’ın gizemini koruyan olaylarını araştırdık.

Tarihçiler bu sorulara cevap arıyor! Keşfedilmesine rağmen hala açıklanmayan Antik Mısır gizemleri

Antik Mısır tarih boyunca gizemli ve şaşırtıcı bir yer kaplıyor. Bu süreç içerisinde yapılan bazı keşifler aydınlatıcı olsa da halen daha açıklanmayan birçok olay vardır. Tarih tutkunları için bu olayları araştırdık. Hazırsanız başlayalım.

KAYIP KRALİÇE NEFERTİTİ

Antik Mısır’da Kleopatra’dan sonra en ünlü kadın Nefertiti’ydi. Bu kraliçe, Firavun Akhenaten’in eşiydi. Eski parşömen parçalarında adı geçen Nefertiti’nin heykeli günümüze sağlam bir şekilde ulaştı. Ancak eşinin saltanatının on ikinci yılda Nefertititi sanki hiç var olmamış gibi bütün tarihi kaynaklardan silindi.

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ANTİK MISIR’DA ELEKTRİK

Antik Mısır’ın gizemleri arasında elektrik büyük yer kaplıyordu. Nil’in Batı Şeri’sındaki Dendera şehrinde bir Hathor tapınağı bulunuyordu. Bu tapınağın içindeki gizli odalarda elektrik lambalarına benzeyen cihazlar tasvir ediliyordu.

KEOPS PİRAMİDİ’NİN ODALARI

Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşabilen nadir yapılardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Piramidin içerisinde sadece kral ve kraliçeye ait olduğu düşünülen iki oda yer alıyordu. Ancak yapılan araştırmalarla birlikte piramidin iki odadan ibaret olmadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, Ekim 2016’da termografi ve x ışını tekniklerini kullanarak iki yeni oda buldular.

1993 yılında piramidin içine koyulan minik robotlar binlerce yıllık tünellerde fotoğraflar çekti. Buradaki bazı tünellerin başka odalara gittiği teorisi ortaya atıldı ve araştırmalar sonucunda kanıtlandı. Ancak Antik Mısır gizemleri arasında yer alan bu odalar hakkında daha çok çalışma yapılması gerekiyor.

UZAYLILAR

3000 yıllık bir cenaze töreni papirüsü, Sfenks’in arkasındaki lazerleri vuran veya bir çeşit ışın yayan bir cihazı tasvir ediyor. Bu keşif, Antik Mısır gizemleri içinde en çok dikkat çeken konulardan biri olarak öne çıkıyor.

DENİZ İNSANLARI

Deniz insanları, Antik Mısır’ın en büyük düşmanlarından biriydi. Akdeniz’de dolaşarak korsanlık yapan deniz insanları akınlar düzenlerdi. II. Ramses’in bazı yazılarından deniz insanlarından söz edilse de aslında kim oldukları ve neyi hedefledikleri henüz tam olarak bilinmiyor.

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