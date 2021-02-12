Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tarihte çözülemeyen sır! Kleopatra’nın mezarı nerede?

Tarihte çözülemeyen sır! Kleopatra’nın mezarı nerede?

Seray Üstün Seray Üstün 12.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarihte çözülemeyen sır! Kleopatra’nın mezarı nerede?

Antik Mısır’ın son Helenistlik Kraliçesi olan Kleopatra tarih boyunca güzelliği, zekası ve gücü ile anıldı. Kleopatra’nın yaşamı birçok tarihi filme ve kitaplara konu olmuştur. Ancak Kleopatra’nın bütün ihtişamına rağmen mezarının yeri sır gibi saklandı. İşte Kleopatra’nın mezarına ilişkin ortaya atılan rivayetler...

Antik Mısır’da tarihe yön veren ve günümüze kadar hikayeleri anlatılan pek çok hükümdar vardır. Bunlardan bir kısmı ise tarihin değişmesinde büyük rol oynadı. Antik Mısır tarihine damga vuran kadın hükümdarlardan biri olan Kleopatra İskenderiye’de doğdu. Hayatı boyunca yaptıklarıyla gücünü ve zekasını gösteren Kleopatra, 12 Ağustos MÖ 30’da yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından ise hikayeleri anlatılmaya devam etti ve günümüze kadar ulaştı. Kleopatra’nın yaşamı hakkında birçok şey bilinse de, mezarının nerede olduğu bir sır olarak kaldı. Antik Mısır’da bulunan eserlerin hiçbirinde Kleopatra’nın mezarı hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.

Aslen Yunan olan Kleopatra, Mısır halkının kendisini hükümdar olarak benimsemesi üzerine Antik Mısır dinini benimsedri. M.Ö. 44 yılında ise Kleopatra, Mısır’ı yönetmeye başladı. Zekası ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Kleopatra dokuz dil biliyordu. Antik Mısır’ı yönettiği yıllarda diplomatik ilişkilerdeki başarısının yanında savaş meydanlarında da boy gösterdi.

Roma İmparatoru Sezar ile büyük bir aşk yaşayan Kleopatra sevgilisinin ölümünden sonra kendisini adeta halkına adadı. Sezar’ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Kleopatra Marcus Antonius’la yakınlaştı. Ülkenin doğu kesimini yöneten Antonius Mısır’ı ziyareti sırasında ilk görüşte Kleopatra’ya aşık oldu. İki aşık Roma’nın batısını yöneten Sezar’ın yeğeni Octavius’a savaş açtı. Aktium’da yaılan savaşta yenilince kaçarak İskenderiye’ye geri döndüler. Antonius İskenderiye hipodromunda son kez yenildikten sonra MÖ 1 Ağustos 30 tarihinde intihar etti. Birkaç gün sonra ise Kleopatra, kendini zehirleyerek öldürdü. Tarihin gizemli sayfası Kleopatra’nın ölümüyle başladı. Çünkü Kleopatra’nın mezarı hala bulunamadı. Bugüne dek yapılan çeşitli çalışmalar bir takım verileri ortaya koysa da kesin sonuçlara ulaşılamadı.

Bazı arkeologlar, Kleopatra’nın mezarının İskenderiye’nin yaklaşık 50 km batısında yer alan “Taposiris Magna” adı verilen bölgede olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle de ekipler son 15 yıldır bölgede kazı çalışmalarını sürdürüyor. Antik Mısır konusunda uzman olan birçok kişi ise Kleopatra’nın mezarının İskenderiye’de sular altında kalmış bir bölgede olduğunu iddia ediyor.

Seks işçiliğinden imparatoriçeliğe uzanan bir hikaye! Bizans tarihine damga vuran kadın: TheodoraSeks işçiliğinden imparatoriçeliğe uzanan bir hikaye! Bizans tarihine damga vuran kadın: Theodora


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
‘Ateş pahası’ deyiminin Osmanlı’daki hikayesi‘Ateş pahası’ deyiminin Osmanlı’daki hikayesi
'Hayalet köy' puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor'Hayalet köy' puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Onlar da katıldı! OnlyFans ile servetini katlayan ünlü isimler

Onlar da katıldı! OnlyFans ile servetini katlayan ünlü isimler

Firar etmek imkansızdı! Akıllara durgunluk veren kaçış planı

Firar etmek imkansızdı! Akıllara durgunluk veren kaçış planı

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

Diğer Haberler

Her söylediği söz olay yaratan İlber Ortaylı’dan hayatınızın seyrini kökünden değiştirecek 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 11 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım adını zirveye yazdırdı?

TV yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

12 Şubat 2021 Cuma: TV yayın akışı

Ateş pahası deyiminin anlamı nedir? Ateş pahası deyiminin hikayesi!

‘Ateş pahası’ deyiminin Osmanlı’daki hikayesi

Deniz kabuklarından mısır koçanlarına! Tuvalet kağıdı bulunmadan önce insanlar neler kullanıyordu?

Tuvalet kağıdı bulunmadan önce insanlar neler kullanıyordu?

Çin takvimine göre burçlar! Çin yeni yılı başlıyor: İşte burcunuz!

Çin takvimine göre hangi burçtansınız?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.