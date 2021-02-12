Tarihte çözülemeyen sır! Kleopatra’nın mezarı nerede?

Antik Mısır’da tarihe yön veren ve günümüze kadar hikayeleri anlatılan pek çok hükümdar vardır. Bunlardan bir kısmı ise tarihin değişmesinde büyük rol oynadı. Antik Mısır tarihine damga vuran kadın hükümdarlardan biri olan Kleopatra İskenderiye’de doğdu. Hayatı boyunca yaptıklarıyla gücünü ve zekasını gösteren Kleopatra, 12 Ağustos MÖ 30’da yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından ise hikayeleri anlatılmaya devam etti ve günümüze kadar ulaştı. Kleopatra’nın yaşamı hakkında birçok şey bilinse de, mezarının nerede olduğu bir sır olarak kaldı. Antik Mısır’da bulunan eserlerin hiçbirinde Kleopatra’nın mezarı hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.
Aslen Yunan olan Kleopatra, Mısır halkının kendisini hükümdar olarak benimsemesi üzerine Antik Mısır dinini benimsedri. M.Ö. 44 yılında ise Kleopatra, Mısır’ı yönetmeye başladı. Zekası ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Kleopatra dokuz dil biliyordu. Antik Mısır’ı yönettiği yıllarda diplomatik ilişkilerdeki başarısının yanında savaş meydanlarında da boy gösterdi.
Roma İmparatoru Sezar ile büyük bir aşk yaşayan Kleopatra sevgilisinin ölümünden sonra kendisini adeta halkına adadı. Sezar’ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Kleopatra Marcus Antonius’la yakınlaştı. Ülkenin doğu kesimini yöneten Antonius Mısır’ı ziyareti sırasında ilk görüşte Kleopatra’ya aşık oldu. İki aşık Roma’nın batısını yöneten Sezar’ın yeğeni Octavius’a savaş açtı. Aktium’da yaılan savaşta yenilince kaçarak İskenderiye’ye geri döndüler. Antonius İskenderiye hipodromunda son kez yenildikten sonra MÖ 1 Ağustos 30 tarihinde intihar etti. Birkaç gün sonra ise Kleopatra, kendini zehirleyerek öldürdü. Tarihin gizemli sayfası Kleopatra’nın ölümüyle başladı. Çünkü Kleopatra’nın mezarı hala bulunamadı. Bugüne dek yapılan çeşitli çalışmalar bir takım verileri ortaya koysa da kesin sonuçlara ulaşılamadı.
Bazı arkeologlar, Kleopatra’nın mezarının İskenderiye’nin yaklaşık 50 km batısında yer alan “Taposiris Magna” adı verilen bölgede olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle de ekipler son 15 yıldır bölgede kazı çalışmalarını sürdürüyor. Antik Mısır konusunda uzman olan birçok kişi ise Kleopatra’nın mezarının İskenderiye’de sular altında kalmış bir bölgede olduğunu iddia ediyor.
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