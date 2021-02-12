Tarihte çözülemeyen sır! Kleopatra’nın mezarı nerede?

Antik Mısır’da tarihe yön veren ve günümüze kadar hikayeleri anlatılan pek çok hükümdar vardır. Bunlardan bir kısmı ise tarihin değişmesinde büyük rol oynadı. Antik Mısır tarihine damga vuran kadın hükümdarlardan biri olan Kleopatra İskenderiye’de doğdu. Hayatı boyunca yaptıklarıyla gücünü ve zekasını gösteren Kleopatra, 12 Ağustos MÖ 30’da yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından ise hikayeleri anlatılmaya devam etti ve günümüze kadar ulaştı. Kleopatra’nın yaşamı hakkında birçok şey bilinse de, mezarının nerede olduğu bir sır olarak kaldı. Antik Mısır’da bulunan eserlerin hiçbirinde Kleopatra’nın mezarı hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.

Aslen Yunan olan Kleopatra, Mısır halkının kendisini hükümdar olarak benimsemesi üzerine Antik Mısır dinini benimsedri. M.Ö. 44 yılında ise Kleopatra, Mısır’ı yönetmeye başladı. Zekası ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Kleopatra dokuz dil biliyordu. Antik Mısır’ı yönettiği yıllarda diplomatik ilişkilerdeki başarısının yanında savaş meydanlarında da boy gösterdi.