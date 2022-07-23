Yetişkin film yıldı Mia Malkova’nın bikinili itirafı herkesi şaşırttı! “O kadar sarhoştum ki..”

29 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Malkova, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Yıllık kazancının 2.2 milyon sterlin olduğunu itiraf ederek tepki çeken Malkova, yaz aylarının tadını tatil yaparak çıkarttı. Fenomen isim son olarak çiçek motifli bikinisiyle denizin içinde yaptığı paylaşımla göz doldurdu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bahamalar’dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden tam not alan Malkova, tatilinin yerini belirtmese de yeniden bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Beyaz zemin üzerinde çiçek motifli bikinisini beline bağladığı bir zincirle tamamlayan Malkova gönderisine, “O kadar sarhoştum ki bikinin altını ters giydiğimi fark etmedim” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken fotoğraf kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.



