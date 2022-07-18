Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medyanın sınırlarını aştı! Mayosunun indirip sadece göğüs uçlarını kapattı

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmayı sürdürüyor. Yetişkin film sektörünün acımasız ve sert olduğunu dile getirerek kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını duyuran Khalifa, sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını satıyor. Aylık geliriyle göz dolduran Khalifa, birkaç aydır Avrupa tatilinde. Avrupa’nın popüler şehirlerini gezdikten sonra rotasını yazlık yerlere çeviren Khalifa, Turks ve Caicos Adaları'ndan kırmızı mayosuyla yaptığı paylaşımla takipçilerinden tam not aldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Havuzda kırmızı mayosunun askılarını aşağıya indirerek çekilen bir pozunu paylaşan Khalifa, boynundan göğüslerine kadar uzanan kolyelerini sergiledi. Sevilen ismin gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken ünlü isimler de Khalifa’nın fotoğrafına kayıtsız kalamadı.

Hayranlarının ikon olarak isimlendirdiği Khalifa’nın gönderisine Amerikan Tenis yıldızı Julia Elbaba, “Kraliçe” yorumunu yaptı. 90'ların underground rave sahnesindeki rolüyle tanınan elektronik müzisyen 'Baseck’ ise gönderiye, “İtici güç” yorumunu ekledi.



