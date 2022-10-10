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Yetişkin film yıldızları Mia Malkova ve Angela White’ın birlikte paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Gördüğüm en iyi ikili”

10.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızları Mia Malkova ve Angela White’in bikinili paylaşımı sosyal medya kullanıcıyı adeta kasıp kavurdu. 29 yaşındaki ABD'li yetişkin aktris Mia Malkova’nın Instagram hesabından paylaşılan gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. İkilinin hayranları onları bir arada görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yetişkin film yıldızları Mia Malkova ve Angela White’ın birlikte paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Gördüğüm en iyi ikili”

Yetişkin film yıldızları Mia Malkova ve Angela White sık sık sosyal medyada birlikte paylaşım yapıyor. Malkova son olarak 11 milyon sosyal medya takipçisiyle White ile çekilen eğlenceli bir gönderisini paylaştı. Bikinilerini giyerek yan yana oturan ikili sosyal medyada popüler olan bir sesin üzerine kendileri dublaj yaparak komik anlar ortaya çıkarttı. White gönderide, “Merhaba Mia, ben senin annenim” dediği duyulurken ikili aralarındaki diyalogların sonrasında birbirlerine sarılmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderiye Malkova, “Anneciğim?” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları ikilinin gönderisindeki yorum bölümüne akın ederek güzelliklerini öven paylaşımlarda birleşti.

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Bir sosyal medya kullanıcısı Malkova ve White’ın yaptığı paylaşıma, “Gördüğüm en iyi ikili” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle bir anne kız. Gerçekten rüya gibi” yorumunu yaptı.


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sosyal medya Angela White Mia Malkova
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