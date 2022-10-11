34 yaşındaki kadına önce üç kişi birden tecavüz etti! Ateşe verilip kadın vahşice öldürüldü

34 yaşındaki kadın Güney Afrika’da Kimberley şehrinin Roodepan bölgesinde üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların parka doğru sürüklediği kadın kurtulmak için çabalasa da başarılı olamadı. SABC News’in haberine göre Lethabo Parkı’nda önce üç kişi tarafından tecavüz edilen kadın sonrasında ateşe verilerek yakıldı.

KOMŞULARI BULDU

Komşuları tarafından bir barakanın önünde vücudunda ağır yanık izleriyle bulunan kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden kadına saldıranların kimlikleri tespit edildi. Polis üç zanlıyı hâlâ aradıklarını bildirdi. Northern Cape bölgesinde yaşayan kadınlar, vahşi cinsel şiddet saldırıdan sonra korku içinde yaşadıklarını söyledi.

Northern Cape'deki Afrika Ulusal Kongresi sözcüsü Thabo Mothibi, "Polis tarafından yürütülen soruşturmalar devam ederken, alınan bilgiler olası bir nefret suçu güdüsüne işaret ediyor" dedi.



