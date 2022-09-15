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Adaletin böylesi! Tecavüze uğrayan da yüzbinlerde dolar tazminat ödeyen de kendisi

15.09.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de gerçekleşen bir davanın sonucu birçok insanı şaşkına çevirdi. Pol County bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki bir genç kız, bundan 2 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü bir adamı öldürmekle suçlandı. Genç kadının, ölen adamın ailesine tam 150.000 dolar tazminat ödemesi emredildi.

Adaletin böylesi! Tecavüze uğrayan da yüzbinlerde dolar tazminat ödeyen de kendisi

Pieper Lewis 15 yaşındayken, Zachary Brooks'u Des Moines'deki bir dairede 30 defadan fazla bıçaklayarak öldürdü. Lewis, 37 yaşındaki Brooks'un kendisine defalarca tecavüz ettiğini ve cinayeti işlemesinin nedeninin de bu olduğunu iddia etti.

5 YIL DENETİMLİ BİR ŞEKİLDE SERBEST

TECAVÜZ

Şimdi 17 yaşında olan Lewis, taksirle adam öldürme ve kasten yaralama suçunu kabul etti. Genç kadına, beş yıllık denetimli serbestlik süresindeyken para cezasını ödemesi emredildi. Ayrıca Lewis'in bir konut tesisine yerleştirileceği, takip cihazı takmak zorunda kalacağı, toplum hizmeti yapacağı ve terapilere katılacağı bildirildi.

''GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ''

GENÇ889

Suçlamaların ardından Lewis yaptığı açıklamada, "Bir insanın canını aldım. O gün niyetim sadece dışarı çıkıp birinin canını almak değildi. Güvende olmadığımı ve tehlikede olduğumu hissettim, bu da bu eylemlerle sonuçlandı. Ancak bu, bir suçun işlendiği gerçeğini değiştirmez” dedi.

BAĞIŞ TOPLANIYOR

Lewis'in öğretmeni Leland Schipper tarafından kurulan bir bağış hesabı, Brooks'un ailesine ödeme yapmak için 222.000 dolarlık hedefinin 200.000 dolarını şimdiden topladı.

''BU BORCU HAK ETMİYOR''

Öğretmeni bağış sayfasında Pieper'ın önünde beş yıl denetimli serbestlik olduğunu, bu süre zarfından 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmamak için neredeyse mükemmel olması gerektiğini belirtti. Genç kızın hedeflerinden ve hayallerinden bahseden yazısında ''Üzerine çöken, hırslarının peşinden gitmesini engelleyen büyük bir borcu hak etmiyor.'' yazdı ve insanları yardım etmeye çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz
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