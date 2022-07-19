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  4. Akılalmaz olay! 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, 100 yaşındaki kadına tecavüz ettiği iddiasıyla dövülerek öldürüldü

Akılalmaz olay! 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, 100 yaşındaki kadına tecavüz ettiği iddiasıyla dövülerek öldürüldü

19.07.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’nın Embu şehrinde yaşanan bir olay ülkede infiale neden oldu. 22 yaşındaki Pius Mwirer isimli bir üniversite öğrencisi, 100 yaşındaki kadına tecavüz ettiği iddiasıyla öfkeli kalabalık tarafından linç edildi. Genç adamın ciddi şekilde yaralandıktan sonra kan kaybından öldüğü bildirildi.

Akılalmaz olay! 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, 100 yaşındaki kadına tecavüz ettiği iddiasıyla dövülerek öldürüldü

Kenya’nın Embu şehrine bağlı Runyenjes'teki Karundori köyünde dünya basınında geniş yankı bulan bir olay yaşandı. 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisi olan Pius Mwirer’in 100 yaşındaki kadını taciz ettiğinden şüphelenen köy halkı, genç adamı linç etti. Öfkeli kalabalık tarafından darp edilen Pius Mwirer’in kan kaybından öldüğü açıklandı.

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ALARMA BASINCA HALK TOPLANDI

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Üniversite öğrencisi olan zanlının, kadının evine baskın düzenlediği ve uyurken ona tecavüz etmeye başladığı bildirildi. Yaşlı kadının saldırıya uğradığını anladığı anda ise yanında bulunan acil durum alarmına bastı ve bir anda köy halkı evin etrafında topladı. Köy sakinlerinin Pius Mwirer’e saldırdığını gören iki vatandaş ise polise haber vererek durumun sakinleşmesini sağladı.

Embu Doğu Polis Komutanı Emmanuel Okanda, soruşturmanın devam ettiğini ve ölen kişinin cesedinin Kyeni hastanesi morguna kaldırıldığını, otopsi yapılmasını beklediğini söyledi. Saldırıya uğrayan yaşlı kadın ise hastanedeki tedavisinin ardından evine geri getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Kenya taciz
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